Enamik saabunud maskidest jõuab apteekidesse jaemüüki uue nädala keskel, teatas ravimite hulgimüüja Magnum.

Magnum AS-i juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul ei tasu veel esmaspäeval

apteeki maskide järele minna. "Maskid jõuavad apteekidesse teisipäeval,

kolmapäeval. Homme ei tasu kindlasti maskide pärast apteeki minna."

Terviseamet soovitab inimestel mitte hakata maske kokku ostma, vaid planeerida nende kasutamist vastavalt käikudele rahvarohketesse kohtadesse.

Selleks, et maske jätkuks võimalikult paljudele soovijatele kuni järgmise

koguse saabumiseni, on ühel inimesel võimalik osta maksimaalselt üks pakk,

mis sisaldab 50 maski, lisas Magnum pressiteates. Ühe maski soovituslik jaehind on selle partii puhul alla 70 sendi, kuigi otsustajaks on iga apteek ise.

Kokku toovad ettevõtted, keda aitas ka välisministeerium, Hiinast Eestisse kolm miljonit maski, millest miljoni ostab riik, pool miljonit läheb Semetronile ja poolteist miljonit Magnumi kaudu jaemüüki.