Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon moodustas märtsis töörühma, mis töötas kahe nädala jooksul välja 25 punktist koosneva sotsiaalsete kriisimeetmete paketi.

"Majandusmeetmete kõrvale on vaja ka tugevat ja tõhusat sotsiaalsete kriisimeetmete paketti, mis toetaks Eesti inimesi otse," ütles töörühma vedanud Raimond Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku anda hättasattunud peredele eluasemelaenude maksepuhkust kuni aastaks, seda nii põhiosa kui ka intressi maksmise osas. Lauri Läänemets ütles kolmapäevasel videokonverentsil, et kriisi tõttu võivad langeda kinnisvarahinnad ja need inimesed, kes tegelikkuses suudaks laenu tagasi maksta, seda lisatagatise puudumisel teha ei saa.

Erakond tegi ettepaneku kaotada ka lasteadade kohatasu. Jevgeni Ossinovski ütles, et osa kohalikke omavalitsusi on kohatasude maksmise eriolukorra ajal juba peatanud. Kui üld- ja kõrgharidus on Eestis tasuta, võiks Ossinovski hinnangul edaspidi ka lasteaiad tasuta olla. KOV-idele tuleks valitsusel saamata jäänud kohatasud kriisi ajal hüvitada.

Murekohtadena toodi välja ka hooldekodude kohatasu maksumuse vähendamine summale, et koht oleks pensioni eest kättesaadav. Lisaks tehti ettepanek üksi elava pensionäri toetust maksta kaks korda aastas, nii oktoobris kui ka mais. See läheks riigile maksma 9,1 miljonit eurot ning hooldekodude kohatasu vähendamine 30 miljonit eurot.

Lisaks tegi erakond ettepaneku maksta töötasuhüvitist ka käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavatele inimestele ja FIE-dele.

Muu hulgas peab erakond vajalikuks tõsta inimeste teadlikkust vaimse tervise probleemide osas, mis võivad kriisiga kaasneda. Riina Sikkuti sõnul tuleb koolitada vaimse tervise spetsialiste ja teha inimestele selgeks, kust vajaduse korral abi saada. Lisaks usub erakond, et tuleb suurendada ka pakutava abi mahtu.

Sotsid tegid ettepaneku maksta kooliealiste lastega peredele erakorralist toetust, mis hüvitaks koduõppele üleminekuga tekkinud kulud. Toetuse summa oleks 500 eurot ühe lapse kohta.