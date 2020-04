Palivere mööblitehas asus kaitsemaske tootma

Isikukaitsevahendite nappus ajendas mööblitootjat Bellfire oma kollektiivi ja nende lähedaste jaoks kaitsemaske tegema. Uudis maskide valmistamisest levis ja nüüd on tellijaid üle Eesti.

Pehmet mööblit tootva osaühingu Bellfire Palivere tehas suudab päevas teha kuni 1000 maski. Maskidel ei ole küll sertifikaati, kuid need on tehtud tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti juhendi järgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimene mõte oli teha maske oma töötajatele.

"Siis hakkasid töötajate tuttavad juba küsima ja siis me proovisime oma peredele juba teha ja lõpuks mõtlesime, et miks mitte. Suunasime Lääne-Nigula vallavalitsusele info ja nemad tellisid kohe 1000 tükki ära ja sealt läks asi hargnema. Praeguseks on päris palju juba erinevaid kliente," rääkis Bellfire juhatuse liige Heido Peterson.

Tellijad on ettevõtted ja omavalitsused. Neid on nii mandrilt kui ka saartelt. "Aktuaalne kaamera" uuris, kui keeruline on pehme mööbli valmistamisega harjunud õmblejale kaitsemaskide tegemine.

"Iseenesest õmblemine on nagu ikka õmblemine, aga lihtsalt tehnoloogia on natuke teistsugune. Asjad on veidi väiksemad ja peab väga täpne olema," selgitas Marju.

Osaühingul Bellfire on Eestis kolm tehast. Heido Petersoni sõnul oleks võimalik kõigi kolme ühisel pingutusel toota päevas kuni 5000 kaitsemaski.