Kodus viibivad inimesed on hakanud varasemast rohkem pudelivett ostma

AS-i Värska Vesi müügi- ja turundusdirektor Rauno Jõgeva ütles ERR-ile, et märtsikuus töötas ettevõte ka nädalavahetuseti. Märtsi teises pooles kasvasid müügid hüppeliselt.

"Värska Originaali, loodusliku mineraalvee, müük on kasvanud kolmandiku võrra. Värska Allikavesi, seitsmeliitrine kanister, kanistrimüük on lausa kahekordistunud võrreldes eelmise aasta märtsiga," rääkis Jõgeva.

Jõgeva oletas, et sellel kasvul on kaks põhjust. "Üks on see, et inimesed eriolukorras kindlasti varusid endale tooteid ette, et mitte igapäevaselt poes käia. Teiseks, toitumisharjumused on natuke muutunud. Näeme, et HoReCa sektor ehk restoranid on täitsa ära kadunud. Enam ei käida väljas söömas, vaid tehakse rohkem kodus süüa ja sellepärast ka varutakse rohkem pudelivett koju."



Saku Õlletehase Aktsiaseltsi müügidirektor Jaan Härms tõdes, et ettevõttel on praegu raske aeg ning ainus toimiv müügikanal on jaemüük. Samas, pudelivee varasemast suuremat tarbimist on ka neil märgata.

"Pakendite struktuur müügis on muutunud. Vee kategooria on selles mõttes hea näide, kõik suuremad pakendid - näiteks kanistrivee müük on meil viimase viie nädala jooksul oluliselt kasvanud, peaaegu kahekordistunud. See viitab selgelt sellele, et inimesed on kolinud oma linnakodudest võib-olla maale ja võib-olla veidi varunud ka," rääkis Härms.

"Aga üleüldse suuremad pakendid – liitrine pakend, pooleteistliitrine ja pudelite kuuspakid – on müükides 10-20 protsenti kasvanud. Samas kui kõik väikepakendid, pooleliitrised, on oluliselt langenud."



Ehkki pudelivee osas on numbrid head, kaldub Härms arvama, et selleks suvehooajaks Saku Õlletehas lisatööjõudu ei palka.



"Tervikuna prognoosime lähikuudeks umbes 25-30 protsenti langust ja see langus tuleneb sellest, et HoReCa on kinni, meil ei toimi eksport, põhjapiir on seiskunud," selgitas Härms.

Värska Vesi on varasematel aastatel suveks täiendavalt tööd pakkunud umbes paarikümnele inimesele. Rauno Jõgeva on positiivne ka käesolevale aastale mõeldes: "Suveperioodiks me iga aasta ikkagi palkame hooajatöölisi. Ma olen kindel, et ka see aasta on lisatööjõudu tarvis."