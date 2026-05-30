WHO juht saabus Kongo DV ebolakoldesse

Foto: SCANPIX / REUTERS
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus saabus Kongo Demokraatliku Vabariigi idaprovintsi, mida on tõsiselt raputanud ebola viirus.

Ebola on levinud juba kolmes Kongo DV idaprovintsis ja naaberriigis Ugandas, kus on registreeritud kümmekond kinnitatud nakkusjuhtumit. Alates puhangu väljakuulutamisest 15. mail on Kongo DV-s esinenud vähemalt 1077 Ebola kahtlusega haigusjuhtu, 246 inimest on surnud.

WHO hinnangul jõudis ebola enne puhangu avastamist arvatust palju laiemalt levida ning seetõttu ei ole teada, kui paljud tegelikult nakatunud on. Piirkonda, kus haigus täna kaost külvab, on kolm aastakümmet räsinud ka relvakonfliktid ja vaesus, mis teeb arstiabi andmise keeruliseks.

"Muidugi on vaja rohkem logistilist tuge, rohkem on vaja rahalist tuge, kuid keskendudes hädaolukorrale, kasutaksime seda ka võimalusena siinse tervishoiusüsteemi ülesehitamiseks, sest igas kriisis on võimalus ja just nii peaksime seda puhangut juhtima," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hiljem koos Kongo tervishoiuministriga pressikonverentsi andnud Tedros ütles, et ebola haruldasel Bundibugyo tüvel puuduvad heakskiidetud vaktsiinid ega ravimeetodid, mistõttu on varajane palliatiivravi – sealhulgas isolatsioon, rehüdratsioon ja valuvaigistus – kriitilise tähtsusega.

"Varajane abi otsimine muudab olukorda oluliselt," ütles ta.

WHO juht kutsus ka elanikke üles ka ohutult matuseid korraldama, hoiatades, et ebola ohvrite surnukehad on väga nakkavad.

"Ma saan aru, kui valus on kedagi kaotada ja kui palju tähendab teda vääriliselt austada," ütles ta. "Kuigi me leiname neid, kelle oleme kaotanud, peame tegema kõik endast oleneva, et me ei kaotaks kedagi teist."

Tervishoiuasutustele on juba mitu korda rünnakuid korraldatud rahvahulkade poolt, kes püüavad surnukehi traditsioonilisteks matusteks tagasi nõuda, kus pereliikmed käsitsevad surnukeha ilma korralike kaitsevahenditeta.

Brasiilia kahtlustab São Paulos ebolajuhtumit 

Brasiilia São Paulo osariigi tervishoiuasutused uurivad laupäeval osariigi pealinnas haigestumisjuhtumit, kahtlustades ebolat, teatasid ametnikud.

Kongo DV-st pärit mees pöördus haiglasse palavikuga pärast hiljuti tehtud külaskäiku sinna riiki.

Patsient on isolatsioonis haiglas, mis on spetsialiseerunud haiguse kahtlustatavate või kinnitatud juhtumite ravile, teatasid võimud avalduses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera", Reuters

WHO juht saabus Kongo DV ebolakoldesse

