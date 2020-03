Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud.

Esimese sammuna on kavas analüüsida anonüümsete koondandmete põhjal inimeste liikumist enne ja pärast eriolukorra kehtestamist.

Mart Mägi selgitas reedel toimunud pressikonverentsil, et liikuvusanalüüs viiakse läbi mobiilandmestiku baasil koostöös Telia, Elisa ja Tele 2-ga.

"Ei viida läbi jälitustegevusega, tegemist ei ole isikustatud andmetega. Need on anonümiseeritud andmed. Eesmärk on anda pilt Eestis toimuvast liikumisest. Suuresti see töö toimub operaatorite majades, et tagada täielik anonüümsus. See ei ole reaalaja andmestik, see on võrdlus enne eriolukorda ja pärast," rääkis Mägi.

"Me loodame koostöös jõuda tulemuseni järgmise nädala jooksul. Loodame ka jooksvalt seda pilti üleva hoida, et anda ühiskonnas toimuvast olukorrast paremat ülevaadet," lisas ta.

Vandeadvokaadid: kahe andmebaasi liitmisel kaob anonüümsus ära

Liikuvusuuringu läbi viimist kritiseerisid reedel Vikerraadio saates "Huvitaja" vandeadvokaadid Carri Ginter ja Sandra Mikli.

"Kui vaadata andmete liikumist, siis mobiiltelefoni andmed on ühed kõige delikaatsemad andmed üldse. Sellepärast, et inimese mobiiltelefonist võib tema kohta rohkem teada saada, kui siis kui tema korter läbi otsida," lausus Ginter.

Ginteri sõnul ei ole jutt andmete anonüümsusest veenev. "Kui sul on üks andmebaas, kus on anonüümsed andmed ja teine andmebaas, millega need kokku panna, siis sa saad teada selle, kelle kohta need andmed käivad," rääkis Ginter.

"Riigi käes on praegu kinnistusamet, rahvastikuregister, maksuameti andmed. Kõrvutades neid konkreetsete anonümiseeritud mobiiltelefonidega, on väga selgelt võimalik teada saada, kes kus käis ja kellega kokku sai," sõnas Ginter.

Sandra Mikli selgtas, et anonüümsed andmed on need, mida ei ole võimalik tagasipöörata ehk tuvastada, kes on nende andmete taga. "Kuna neid andmeid on võimalik kombineerida nii paljude erinevate muude andmetega, siis statistikaameti kommunikatsioon on olnud segane," ütles Mikli.