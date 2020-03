Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud.

Esimese sammuna on kavas analüüsida anonüümsete koondandmete põhjal inimeste liikumist enne ja pärast eriolukorra kehtestamist.

Telekommunikatsiooni ettevõtted, teisisõnu Telia, Elisa ja Tele 2 analüüsivad praegu, kas ja kuidas on projekt teostatav.

"Kui saame nendega kokkuleppele, siis algab anonüümsete andmete töötlus, mis on rangelt teaduslik. Andmetöötlus ise toimub vaid statistikaameti turvalises keskkonnas. Saadud andmed ei liigu meie ametist välja ja kustutatakse pärast töötlemist. Telekommunikatsiooni ettevõttete klientide andmed on endiselt kaitstud Eestis kehtivate andmekaitsereeglitega ja andmete skoobi ning töötluse põhimõtted on kinnitanud nii andmekaitse inspektsioon (AKI) kui ka justiitsministeerium," märkis Mägi.

AKI: selline andmete väljastamine on õiguspärane

AKI peadirektor Pille Lehis ütles ERR-ile, et nende hinnangul on taoline inimeste liikumise jälgimine seaduspärane.

"Hetkel kujunenud olukorras ja tulenevalt kaalukast avalikust huvist tõkestada viiruse levikut Eestis leidis andmekaitse inspektsioon, et kui on tagatud andmetöötluse riskipõhine lähenemine, andmete kasutamise eesmärgipärasus ja asjakohasus, on selline andmete väljastamine õiguspärane," märkis Lehis, ja lisas, et uuring tuleb läbi viia selleks vajaminevate minimaalsete andmetega ja pärast uuringuülesande täitmist tuleb andmed kustutada.

AKI seadis statistikaametile andmeedastuse eelduseks tingimuse, et andmed ei ole isikustatud. "See tähendab, et nii nimi kui telefoninumber on muudest andmetest eemaldatud ning üksnes sideettevõtjale jääb võimalus neid taasisikustada," selgitas Lehis.

Lehise sõnul on statistikaametil võimalik selliseid andmeid kasutada üksnes eesmärgiks seatud uuringu läbiviimiseks, väljastades uuringu tellijale üldistatud uuringutulemused.

"Statistikaamet seejuures vastutab ja tagab andmetöötluse konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. Sellist andmete edastust, võttes arvesse kujunenud olukorda ja kaalukat avalikku huvi, pidas AKI võimalikuks;" ütles Lehis.

Jälgimine kuni eriolukorra lõppemiseni

Anonüümsetel andmetel põhinevat andmetöötlust on vaja kuni eriolukorra lõppemiseni paremaks võitlemiseks koroonaviirusega. Ühtegi teist ülesannet nende anonüümsete andmete alusel ei lahendata, kinnitati statistikaametist

"Tänuväärne on, et projekti kõik osalised kaaluvad oma vahendite eraldamist, et tulla riigile appi tõenduspõhiste otsuste langetamisel. Oleme olnud ühenduses Euroopa teiste riikidega ja saanud kinnitust, et selline koostöö ning andmete kasutamine toimub juba ka mujal või kaalutakse seda," lisas Mägi.

Statistikaamet teeb liikuvusanalüüsis koostööd riigikantselei, terviseameti, andmekaitse inspektsiooni, erinevate ministeeriumite, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja telekommunikatsioonifirmadega. Liikuvusanalüüsi metoodika väljatöötamisel ja andmete hilisemal visualiseerimisel on statistikaametile abiks erafirma Positium OÜ, kes ei vii läbi andmetöötlust.