Inglise kolledži direktor ei saa koolide osalise avamise mõttest aru

Valitsus toetas neljapäeval minister Mailis Repsi plaani taastada 15. maist õppeaasta lõpuni osaline õppe, mille käigus saab näiteks läbi viia konsultatsioone. Samas taastatakse õppetöö vaid siis, kui koroonaviirus Eestis taandub ja õppetöö taastamine tundub turvaline.

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad, teatas ministeerium.

Toomas Kruusimägi ütles, et koolijuhtidele valitsuse otsusest otsest kasu pole, sest praegu räägitakse vaid hüpoteetilistest variantidest.

"Esiteks tahaks teada, millal öeldakse, millal COVID-19 hakkab taanduma nii palju, et plaan B (valitsuse heakskiidetud plaan – toim.) võib käiku minna," lausus Kruusimägi.

Kruusimägi sõnul on praegu nii neid, kes pooldavad koduõppe aasta lõpuni kehtestamist, kui neid, kes kodust ära kibelevad.

"Küsimus on, et kui pärast 15. maid avatakse koolide uksed, siis kelle jaoks ja mis tegevuste jaoks. Kõiki neid tegevusi, mida ministeerium on üles lugenud, saab väga edukalt teha ka distantsõppel, selleks ei pea tulema ruumi kokku," märkis Kruusimägi, ning lisas, et tema ei ole seni koolide osalise avamise mõttest aru saanud.

"Üllatavalt on ministeerium võtnud käsile koolide gümnaasiumisse vastuvõtu ja reglementeerib seal ära õpilaste arvu ruumis, sõltumata ruumi suurusest, nii olen vähemalt uudistest lugenud, aga riigieksami korralduse kohta, inimeste arvu kohta ruumis pole sõnakestki. See mõjutab korralduslikku poolt – kui palju on vaja õpetajaid, kui me teeme vastuvõtukatseid, kui palju ruume vaja. Ja kui on 1600 registreerinut, siis kuhu me nad majutame ja millal teeme erinevate etappides ja nii edasi," rääkis Kruusimägi