Koroonaviiruse ülemaailmne ohvrite arv tõusis üle 110 000

Uus koroonaviirus on üle kogu maailma nõudnud 110 042 inimese elu, selgus Johns Hopkinsi ülikooli andmetest.

Koroonaviirus on diagnoositud ligi 1,8 miljonil inimesel – kinnitatud nakkusjuhtusid on 1 792 899. Neist 412 117 on nüüdseks terveks tunnistatud.

Kõige rohkem on COVID-19 diagnoosi saanuid USA-s, kus on 530 006 kinnitatud nakkusjuhtu. Hispaanias on koroonaviirus diagnoositud 166 019 ja Itaalias 152 271 inimesel.

Enim surmajuhtusid on samuti USA-s, kus on surnud 20 608 koroonaviirusega inimest. Itaalias on surmajuhtusid 19 468 ja Hispaanias 16 972.