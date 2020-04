Viirusenõunik: USA majandust võib hakata taasavama mais

President Donald Trump tahtis maailma suurimale majandusele koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud kaotada juba pühapäeval, kuid suurem osa riigist on endiselt seisakus.

Reedel avaldas Trump arvamust, et Ühendriikide majanduse taasavamine saab olema tema elu kõige tähtsam otsus.

Valitsust pandeemia asjus nõustav Anthony Fauci ütles teleusutluses, et mõned piirkonnad võivad hakata piiranguid tühistama järgmisest kuust.

"Ma arvan, et see võib vähemalt mingil määral alata järgmisest kuust," ütles Fauci CNN-le.

Ta lisas, et valmisolek tavalise elurütmi juurde naasmiseks saavutatakse regiooniti eri aegadel.

