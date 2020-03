Vatikani pressiesindaja Matteo Bruni sõnul polevat hetkel veel midagi ametlikku kommenteerida, vahendas Reuters.

Rooma-katoliku kiriku 83-aastase juhi puhul on teada, et aastakümneid tagasi eemaldati temalt haiguse tõttu üks kops.

Paavst Franciscus pidi plaanide kohaselt minema nädalaks ajaks koos juhtivate Vatikani esindajatega Roomast lõunas asuvasse residentsi paastuaega veetma. Mõni tund enne ürituse algust aga teatati ootamatult, et paavst veedab paastuaja ikkagi oma Vatikani residentsis. Samuti tühistati suurem osa selle nädala audientse.

Paavsti haigestumine langeb aega, mil Itaalias levib Hiinast alguse saanud uus koroonaviirus, mis on praeguseks nõudnud Itaalias juba üle 50 inimelu. Nakatumisjuhtumeid on rohkem kui 2000. Koroonaviirus ja selle tüsistused on meditsiiniteadlaste hinnangul eriti ohtlikud just eakate ja krooniliste haigustega inimeste puhul.