Diskrimineerimises süüdistatud Hiina lubas aafriklasi paremini kohelda

Diskrimineerimissüüdistuste tõttu rahvusvahelise surve alla sattunud Hiina lubas pühapäeval, et kohtleb aafriklasi paremini riigi lõunaosas asuvas Guangzhou linnas, tõrjudes ühtlasi kõiki rassistlikke ja diskrimineerivaid märkusi.

Hiina tööstuskeskuses Guangzhous, kus elab umbes 15 miljonit inimest, on aafriklased sattunud hiljuti koroonaviirusega seoses teravdatud tähelepanu alla.

Neid on sunnitud kodudest lahkuma, pandud sunniviisiliselt karantiini ning võetud massiliselt COVID-19 proove seoses Pekingi sammudega võidelda riiki sisse toodud viiruskolletega.

Aafrika Liit väljendas laupäeval "äärmuslikku muret" sellise olukorra üle, kutsudes Pekingi võime võtma koheselt tarvitusele korrektiivseid meetmeid.

Ühendriigid mõistsid samal ajal hukka "Hiina võimude ksenofoobia aafriklaste vastu".

Hiljuti avastatud koroonaviiruse juhtumid viivad koldeni, mida seostatakse Guangzhous asuva nigeerlaste kogukonnaga. Sellised järeldused aga vallandasid nii kohalikes kui viirustõrjega tegelevates ametnikes väidetavalt diskrimineerimislaine.

Mitu aafriklast ütles AFP-le, et neid on jõuga kodudest välja aetud ning kohalikud hotellid on keeldunud neid teenindamast.

"Hiina valitsus on pannud suurt rõhku Hiinas asuvate välismaalaste elule ja tervisele," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian avalduses, lisades, et provintsivõimud pööravad suurt tähelepanu mõne Aafrika riigi murele ning püüavad olukorda parandada.

Zhao märkis meetmete seas ära diskrimineerimisvaba tervishoiuteenuste pakkumise ning hotellikohtade eraldamise ja soodushindade võimaldamise nende välismaalaste jaoks, kellele on antud korraldus alluda meditsiinilisele järelevalvele. Ta lisas, et Guangdongi provintsi ametnikud taunivad "igasuguseid rassistlikke ja diskrimineerivaid märkusi".

Hiina on viimaste aastakümnete jooksul teinud Aafrika riikidesse nende sõltuvusse seadmiseks ja maavarade üle kontrolli saamiseks suuri investeeringuid ning neil on enamike riikidega kontinendil head suhted.