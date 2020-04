Koroonakriisiga kaasnevad pinged on hakanud kahjustama Hiina mõjuvõimu Aafrikas, mida Peking on püüdnud aastaid suure raha toel üles ehitada.

Aafrika riike on pahandanud Hiina võimude käitumine seal elavate aafriklastega, keda on koroonakahtluste tõttu halvasti koheldud. Samuti põhjustab Musta mandri riikides arusaamatust Hiina soovimatus pikendada neile antud võlgade tagasimaksmise tähtaegasid kuni koroonapandeemia leevenemiseni, kirjutab Politico.

Hiina on ajast, kui temast on saanud maailmas suurvõim, Aafrika riikidesse investeerinud seniteadmata hulga miljardeid, et sealseid maavarasid ammutada, võimsaid taristuprojekte ehitada ning kohalikke liidreid meelitada. Sellega on kompartei juhitud riik saanud endale Aafrika riikide seast hulga toetajaid rahvusvahelistes organisatsioonides nagu ÜRO või Maailma Terviseorganisatsioon ja kallutanud need maad kõrvale seniselt orientatsioonilt lääneriikidele, märkis Politico.

Aga senised suhted on saanud rängalt kahjustada, kui rühm Aafrika riikide pettunud suursaadikuid Pekingis esitas Hiina välisministrile Wang Yi' le kaebuse selle kohta, kuidas Lõuna-Hiinas Guangzhou linnas oli koheldud Togo, Benini ja Nigeeria kodanikke.

Koroonapandeemia lähteriigis kahtlustatakse nüüd välismaalasi viiruse levitamises ja see ajendas kohalikke võime aafriklasi oma kodudest välja ajama ning kohustuslikule testimisele saatma. "Mõnel juhul eraldatud mehed oma perekondadest ja saadeti hotellidesse karantiini," öeldakse välisministrile saadetud märgukirjas. Selle kohta sotsiaalmeedias levinud videod põhjustasid pahameelt nii Aafrika riikides kui aafriklaste diasporaa hulgas Hiinas.

Samuti on Aafrika riikides tekitanud pahameelt Hiina soovimatus ühineda G-20 riikide otsusega võimaldada Aafrika maadele antud laenude tagasimaksmiseks laenupuhkust kuni aasta lõpuni.

Ehkki keegi ei usu, et Hiina kaotab oma koha Aafrika riikide suurima laenuandjana ja kaubanduspartnerina, tunnistasid mitmed diplomaadid ja analüütikud, et praegustel juhtumitel on tõsine tõenäosus kahjustada suhteid pikemaks ajaks.