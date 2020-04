Venemaast on saanud suurim sissetootud koroonajuhtumite allikas, sealt on lähtunud 409 nakatunut, kirjutas riigile kuuluv Hiina ajaleht Global Times.

"Venemaa on viimane näide riigist, mis on ebaõnnestunud sissetoodud juhtumite piiramisel ja võib olla hoiatuseks teistele," märkis Global Times, mis on Hiina kompartei väljaande sõsarleht.

"Hiina rahvas on jälginud, kuidas Venemaast on saanud raskelt (koroonast - toim.) mõjutatud riik. See peab olema hoiatuseks: Hiina peab karmilt takistama uute juhtumite sissevoolu, et ära hoida teine haigestumiste laine," jätkas leht oma juhtkirjas.

Hiina kirdeosas asuv Heilongjiangi provints registreeris esmaspäeval 79 uut koroonajuhumit, kõik nakatunud olid Venemaalt naasnud Hiina kodanikud. Kokku registreeriti esmaspäeval Hiinas 89 uut nakatumist.

Teisipäevases seisuga oli Hiinas kokku registreeritud 82,249 koroonaviirusesse nakatunud ja 3341 selle tõttu surnut. Viimase ööpäevaga ei registreeritud ühtegi koroonasurma.