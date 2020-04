"Kuressaares haiglas alustab täna tööd konsiilium hädaolukorra meditsiinijuhi asetäitja kolonelleitnant doktor Ahti Varblase juhtimisel koostöös Kuressaare haigla ja kaitseväe välihaigla personaliga. Konsiilium annab esmase hinnangu patsientide vajadusele saada jätkuravi kõrgema etapi haiglates. Plaan leevendada Kuressaare haigla ülekoormust on sündinud koostöös Põhja meditsiinistaabi juhi doktor Peep Talvinguga," teatas teisipäeval hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov.

Põhja kiirabistaabi brigaadid viivad patsiendid lähtuvalt nende tervislikust seisundist üle kas Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, Pärnu Haiglasse, Lääne-Tallinna Keskhaiglasse või Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

"Anname Kuressaare haiglapere pingelise ajal pisut leevendust, samuti on nii võimalik vähenenud koormuse tingimustes haigla põhjalik puhastamine. See on vajalik, et taastada valmidus tavapäraseks plaaniliseks ja erakorraliseks raviks, mille järgi on saarel jätkuvalt vajadus," ütles Põhja meditsiinistaabi juht Talving.

"Olukord Eestis näitab teatud stabiliseerumise trendi, mis võimaldab Kuressaare haigla ülekoormust erinevate haiglate vahel jagada," ütles hädaolukorra meditsiinijuht Popov.

Hädaolukorra meditsiinijuhtide korraldusel leevendatakse survet Kuressaare haiglale, et aidata toime tulla haiglasisese infektsiooni levikuga ning võimaldada viiruse epitsentris tervishoiutöötajate naasmine tavapärase koormuse juurde.

Arkadi Popov selgitas pressikonverentsil, et patsientide üleviimiseks mandrile küsitakse nende nõusolekut, ent jälgitakse ka nende üldseisundit: kui prognoos on mandril asuvas kõrgema etapi haiglas parem, langetab konsiilium otsuse selle kasuks.

"Loodame sellega tuua kasu, mitte kahju. Konsiilium töötab selleks, et valida välja potentsiaalsed patsiendid, kelle ravi kõrgema etapi haiglas on neile kasulik. Me ei räägi mingist massilisest patsientide suunamisest mandrile, sellist plaani ei ole," kinnitas Popov.

Ta lisas, et ka seni on see nii käinud, kuid nüüd tehakse seda haigla desinfitseerimise vajadusest lähtuvalt intensiivsemalt: "See on meditsiiniline protsess, mis toetub kliinilistele näidustustele ja patsiendi soovile."

Kuressaare haiglasse loodi nüüd koroonaviiruse testimise võimalus, mis kiirendab oluliselt haiguskahtlusega patsiendile vastuse saamist: kui seni võttis testide mandrile saatmine ja laboris töötlemine aega kokku 36 kuni 48 tundi, siis kohapealse testimis- ja analüüsivõimekusega saab haigla vastused 4-5 tunniga.

"Seetõttu tekib võimalus selekteerida kiiresti nakatunud mittenakatunutest. Tekivad puhtad osakonnad, mis vajavad ka tõsist puhastamist. Seetõttu vähendame Kuressaare haigla koormust, et sellist puhastamist läbi viia," selgitas Popov. "Puhas ala peab olema igal juhul, konkreetsed reeglid peavad olema paika pandud."

Popovi sõnul on terviseamet valmis Kuressaare haiglale ka hoone desinfitseerimiseks spetsiaalseid seadmeid pakkuma. Desinfitseerimine võimaldab suure hulga sisenakatumiste juhtudega raviasutusel normaalsesse rütmi naasta, selle tulemusel saab patsiendid jagada nn puhaste ja saastunud alade vahel, vastavalt nende diagnoosile.

Välihaigla likvideeritakse

Samuti on tegemisel plaan, kuidas ja millal lõpetada Kuressaare välihaigla tegevus, sest vajadust selle järele enam pole.

"Kaitseväe välihaigla saatust peab ka arutama, sest kui ei näe tõsist haigestumise juurdekasvu saarel, võime mõelda tulevikuperspektiivis, kui kaua välihaigla peab olema saarel, kaua ta peab abistama Kuressaare haiglat. Saame planeerida välihaigla väljamineku strateegiat," ütles Popov.

Kuressaare haigla nimetas patsientide mandrile viimise kava üllatavaks

Kuressaare haigla nimetas üllatavaks plaani viia haiglas ravil olevaid koroonapatsiente mandrile ning ei näe selleks vajadust.

Haigla andis oma Facebooki lehel teada, et esmaspäeval sai Kuressaare haigla juhatus kirja Põhja meditsiinistaabi juhilt Peep Talvingult, milles anti teada, et kõik Kuressaare haiglas viibivad COVID-19 positiivsed patsiendid vaadatakse multidistsiplinaarse visiidi käigus üle ja tehakse raviplaan.

Multidistsiplaanrses visiidis osalevad kaks Kuressaare haigla arsti, üks Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) arst ja üks pulmonoloogia eriala arst-resident. Patsientide esmase transpordi tagab PERH-i kiirabi.

Kirjas seisis, et teisipäeva hommikul saabub Saaremaale kiirabiauto ning esimesed kaks haiget viiakse mandrile. Edasine haigete vedu mandrile toimub vasavalt transpordivõimekusele.

Kirjas seisab, et haigete vedu on kavas lõpetada neljapäevaks või reedeks. Haiged jagatakse Pärnu haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla vahel. Täpne jaotus lepitakse kokku Põhja meditsiinistaabi koosolekul sõltuvalt haiglate võimekusest.

Ettepaneku kohaselt võtavad kõik suured Põhja meditsiinistaabi haiglad 25 protsenti haigetest vastu selle nädala jooksul.

"Kuressaare haiglale oli selline teade üllatuseks," andis haigla juhtkond teada. "Paar tundi varem toimus telefonivestlus hädaolukorra meditsiinijuhi dr Arkadi Popovi ja Kuressaare haigla juhatuse vahel, kus arutati peamiselt teemasid, mis puudutavad pöördumist normaalsesse töörütmi, desinfektsiooni ja COVID-19 patsientide arvu vähenemisel võimalust koonduda enam siseosakondadesse," edastas Kuressaare haigla.

"Kõne lõppes tõdemusega, et enne järgmise nädala lõppu suuri muudatusi haigla toimimises ei tehta. Samal seisukohal oli haigla nõukogu," andis haigla teada.

"Kuressaare haigla ei näe põhjuseid, et meie haigeid massiliselt oma kodukoha haiglast mandrile sõidutada. Läbi rääkimata on haigete tagasipöördumine kas koju või Kuressaare haiglasse," seisab Kuressaare haigla juhtkonna avalduses.

"Kokkulepet meie haigete massiliseks äraviimiseks Kuressaare haiglaga tehtud ei ole."

Kuresaare haigla kinnitab, et neil on veel 30 vaba kohta ja haigla on personaliga kaetud.

Ka kinnitas haigla, et neil töötavad väga head pikaaegse kogemusega sisehaiguste ja anestesioloogia spetsialistid, väga heal tasemel on Kuressaare kiirabi ning mandrilt on appi saabunud Eesti oma eriala tipp-spetsialistid kardioloog Hasso Uuetoa, pulmonoloog Erve Sõõru ja hematoloog Ines Vaide.

"Väga heal tasemel on samuti õed ja hooldajad. Kuressaare haigla personali võimekus on hästi kaetud," kirjutas haigla. "Me suhtume oma haigete ravisse väga tõsiselt ja kõikidele haigetele saame tagada hapnikravi."

Haigla tunustas Põhja meditsiinistaabi panust, et viia mandrile Sõmera erihooldekodu haiglaravi vajavad koroonaviiruse COVID-19 positiivsed elanikud ja kõrgema etapi intensiivravi vajavad haiged.