Mõlemad eelnõud esitas parlamendi alamkoja päevakorda seimi spiiker eelmisel nädalal. Otsuses nähakse tagamõtet, kuna varasemalt on nende teemade käsitlemine toonud tänavatele meeleavaldused, kuid koroonapandeemia tõttu kehtestatud karantiini tingimustes ei saa protestimeeleavaldusi korraldada, kirjutas väljaanne Notes from Poland.

Eelnõud põhinevad kodanikuinitsiatiividele, mis mõlemad on saanud vähemalt 100 000 toetusallkirja ning mida parlament vastavalt Poola seadustele peab arutama. Kuna need olid aga esitatud seimile juba selle eelmise koosseisu ajal, siis peab parlamendi uus koosseis neid arutama oma esimese kuue töökuu jooksul, mis tähendab, et 15. maiks peab olema otsus tehtud. Valimised olid Poolas eelmise aasta oktoobris.

Abordi keeld puudutaks 98 protsenti raseduse katkestamistest

Aborte puudutav algatus keelaks raseduse katkestamis juhul, kui lootel avastatakse terviseprobleem, mis on üks kolmest põhjusest, mille korral katoliiklikus Poolas on seni veel lubatud aborti teha. Teised kaks põhjust on kui rasedus ohustab ema elu või rasedus on tekkinud kuriteo tagajärjel. Samas on sünnidefekt abordipõhjuseks 98 protsendil Poolas tehtud abortidest, mis tähendab, et sisuliselt keelataks sellega riigis abortide tegemine.

Sarnane algatus põhjustas 2016. aastal riigis naiste massilised meeleavaldused, mis sundisid valitseva Õiguse ja Õigluse parteid (PiS) taganema seaduse vastuvõtmise plaanidest.

Seksuaalhariduse andmise eest viieks aastaks vangi

Poola seim hakkab kolmapäeval arutama ka teist vastuolulist algatust - seksuaalhariduse kriminaliseerimist sätestavat eelnõum, mille algatajad on pealkirjastanud "Peatage pedofiilia!" See näeb ette vanglakaristuse neile, kes "propageerivad või kiidavad heaks alaealiste kaasamise seksuaalsesse läbikäimisse või teistesse seksuaalsetesse tegevustesse" kui nad tegelevad laste "kasvatamise, neile hariduse andmise, tervisehoiu või hooldamisega".

Kriitikute sõnu lubab selline sõnastus kasutada seadust selleks, kriminaliseerida seksuaalhariduse andmine. Algatuse taga olev organisatsioon on avalikult kutsunud üles lõpetama seksuaalhariduse andmist, leides, et see soodustab pedofiiliat ja laostab lapsi seksuaalselt.

Algatus pälvis eelmisel aastal Euroopa Parlamendi kriitikat, kuid seda toetasid mõned PiS-i saadikud, kes soovitasid sellest seadusest üleastujatele määratavaid karistusi suurendada isegi kolmelt aastalt viiele.