Saksamaa 16 liidumaa ja kantsleriameti esindajad on leppinud kokku seisukohtades, mis näevad ette piirangute lõpptähtaja edasilükkamise. Muu hulgas jäävad koolid suletuks pärast esialgset piiranguaega 19. aprilli.

Merkel teeb otsuse teatavaks pärast videokonverentsi liidumaade peaministritega.

Kantsleri pressiesindaja Steffen Seibert soovitas enne kõnelusi jätta lootus, et Euroopa suurima majanduse langusse viinud piirangud varsti tühistatakse.

"Tee, mida me eelolevatel nädalatel peame astuma, on kitsas rada meetmete järkjärgulise leevendamise ja pandeemiavastase võitluse jätkamise vahel," ütles ta.

Robert Kochi instituudi direktor Lothar Wieler ütles teisipäeval, et uute nakatumiste arv on suhteliselt kõrgel tasemel stabiliseerunud ning miski ei näita, et see tase alaneks.

Wieleri sõnul ei saa kindlasti veel öelda, et haigusest oleks jagu saadud.

Saksamaal oli teisipäeva kesköö seisuga registreeritud 127 584 COVID-19 juhtumit, surnud oli 3254 inimest.