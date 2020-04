Saksamaa alustab esmaspäeval kriisijärgset avanemist

Koroonakriisist väljumise esimestest sammudest teatanud kantsler Angela Merkel hoiatas kolmapäeval siiski, et riigis saavutatud edu viiruse ohjeldamisel on "esialgne ja õrn" ning sotsiaalse distantsi hoidmise meetmed jäävad veel kehtima vähemalt kaheks nädalaks.

Euroopa suurima riigi samme jälgivad tähelepanelikult teised maad, märkis The Times oma ülevaates.

Esmaspäeval võivad kuni 800 ruutmeetrise põrandapinnaga poed Saksamaal oma uksed avada, samuti võivad tööd jätkata raamatukogud, arhiivid, loomaaiad, botaanikaaiad, automüügikeskused, jalgratta- ja raamatupoed olenemata nende suurusest. Suurema müügikohad tohivad kolmapäevaste plaanide kohaselt taas tööd alustada 4. mail.

Samal 4. mail saavad taas kooli tulla algkooli vanemate klasside õpilased ja need, kellel on vaja teha koolilõpueksameid.

Siiski jäävad paljud kõige nähtavamalt igapäevast elu mõjutavad piirangud nagu näiteks kahemeetrise distantsi hoidmine praegu kehtima.

Keeld koguneda pidudele, pidada piknikke või religioosseis koosviibimisi, aga samuti baaride, klubide ja restoranide avamise keeld jääb kehtima vähemalt kuni 3. maini.

Massikogunemised nagu kontserdid ja jalgpallimängud jäävad ära kuni septembrini.

Valitsus soovitab inimestel tungivalt kanda ühistranspordis ja kauplustes kaitsemaske, kuid ei muutnud seda kohustuseks.

Saksamaal oli kolmapäevase seisuga koroonaviiruse tõttu surnud 3592 inimest, mida on märksa vähem kui teistes Euroopa suurriikides. Nakatunuid on Saksamaal avastatud 133 000. Merkeli hinnangul on Saksamaa olnud edukas oma peamises eesmärgis - hoida ära haiglate üleujutamine koroonahaigetega. "Me oleme saavutanud midagi, mis ei olnud mingil juhul kindel kriisi alguses: meie arstid, õed ja kõik tervishoiutöötajad ei ole ülemäärase koorma alla mattunud. Nende pingutused on olnud tohutud ja paljud neist on igapäevaselt suure pinge all, aga nad on suutnud meie meditsiinisüsteemi töös hoida," ütles Merkel.

Otsused piirangute leevendamiseks tegi kantsler Merkel kolmapäeval ühiselt koos 16 liidumaa juhtidega, kellel on õigus oma territooriumil ise reegleid kehtestada. Otsused on kompromiss nende liidumaade vahel, mis oleksid soovinud majanduse uuesti käivitamiseks jõulisemat loobumist piirangutest ning teiste vahel, mis on ettevaatlikumad.