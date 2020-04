Elurikkuse erakonna rahastamise aruanne jäi esitamata hooletuse tõttu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) andmetel esitasid 2020. aasta esimese kvartali rahastamise aruanded õigeaegselt kõik erakonnad peale ühe – Elurikkuse erakonna.

"See jäi meil kahe silma vahele kõige muu seas, mis praegu toimub," ütles erakonna peaministrikandidaat Rainer Kuuba ERR-ile, lisades, et aruande esitamine on lähiajal plaanis, kuid täpsemat infot esitamise kohta ta veel öelda ei saanud.

Eelmise kvartali aruande esitamine ERJK-le on kohustuslik järgneva kvartali esimese kuu 10. kuupäeval, pühade tõttu lubati erakondadel 2020. aasta esimese kvartali aruanne esitada 13. aprillil.