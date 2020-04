Keskerakonna juhid ei tunne salapärast suurannetajat

"Mina ei ole Jana-Helen Juhastega rääkinud ei enne ega pärast annetamist. Inimene ei ole ka minuga kontakti otsinud," ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ERR-ile. "Väga tore, kui inimesed, kes toetavad Keskerakonna eesmärke ja põhimõtteid, meile annetavad. Kui sellest teemast kirjutate, siis soovin teda meedia kaudu tänada," lisas Korb.

Sama vähe ütles ka Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots, kellele oli Juhaste nimi võõras ning kes ei osanud annetust kuidagi kommenteerida.

Keskerakond kogus tänavu esimeses kvartalis rahalisi annetusi 108 705 eurot, sellest 50 000 eurot annetas ettevõtja Jana-Helen Juhaste, selgus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) veebilehel avaldatud infost.

Äriregistri andmetel on Juhaste ettevõtete Tarkoris OÜ ja Telekomehitus OÜ juhatuse liige. Neist esimene on koristusfirma ja teine tegeleb telekommunikatsiooni kaablite paigaldusega. Mõlema ettevõtte juriidiline aadress on Tartus.

Suurima annetuse teinud Juhaste pole ise Keskerakonna liige, vaid äriregistri andmetel oli kuni teisipäevani hoopis EKRE liige (30.01.2004 - 14.04.2020). Kui ERR-i venekeelne portaal Rus.err.ee selle kohta Juhastelt aru päris, vastas ta, et kuulumine EKRE-sse tuleb talle üllatusena. Hiljem Juhaste enam ERR-i telefonikõnedele ei vastanud.

ERR-iga rääkinud ja teemat valdav allikas leidis, et kuigi annetuse osas võib tekkida küsimusi, siis neile on väga keeruline vastuseid saada. "Kui inimesel on ettevõtted ja äritegevus, siis see mõnikümmend tuhat jääb usutavuse piiridesse. Kui ta on avalikult deklareerinud sellise annetuse, siis on ta pidanud aru saama, et suudab selle summa taga seista," märkis ta.