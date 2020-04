Kui neljapäeval teatas sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, et palus presidendil hinnata, kas päästeseaduse eelnõuga ei anta vabatahtlikele põhjendamatut ligipääsu inimeste terviseandmetele, siis reedel tegi samasuguse pöördumise ka Reformierakonna fraktsioon.

Fraktsiooni poolt president Kersti Kaljulaidile saadetud kirjas seisab, et juba käivitunud kriisiinfoliinile 1247 tagantjärele seadusliku aluse loomine on igati vajalik, ent täiesti põhjendamatu on kriisiinfoliini valdavalt vabatahtlikest töötajatele juurdepääsu võimaldamine isikute terviseandmetele.

Reformierakondlasi häirib, et terviseandmete saamiseks piisab vaid helistamisest, kahe nime ja isikukoodi ütlemisest, võimalikust seosest eriolukorraga. Kes iganes saab võimaluse küsida delikaatseid isikuandmeid kelle kohta iganes, teatas fraktsioon-.

"Riigikogu heakskiidu saanud vastav säte õõnestab tervise infosüsteemi usaldusväärsust, ei arvesta isiku sooviga, kellele ta soovib oma terviseandmeid edastada, selleks puudub igasugune sisuline vajadus tänases eriolukorras ja olulisim: see on vastuolus Euroopa Isikuandmete kaitse üldmäärusega riivates olulisel määral inimeeste põhiõigusi, mistõttu palume väga põhjalikult kaaluda Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 SE) väljakuulutamata jätmist," märgitakse kirjas.

Sotsiaalministeerium vastas neljapäeval ERR-ile, et nende hinnangul ei teki eelnõuga ohtu inimeste privaatsusele.