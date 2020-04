Maanteeamet tahab lubada nõudepeatuste rajamist

Vastav seadusemuudatus on praegu töös ning asjaosalised loodavad, et juba sügisest saab ühistransporti korraldada rohkem inimeste vajaduste järgi.

Niina Soome elab pool aastast väikeses Tiri külas, kuhu jõudmiseks tuleb tal kasutada ühistransporti. Esimene bussipeatus jääb aga temast pea kolme kilomeetri kaugusele.

"Linnas käin sisseoste tegemas, siis tulen oma seljakotiga, ega ma rohkem ei julge osta, kui ma tulen bussiga. Vahepeal pean ma ikka neid oma tuttavaid ka kauplema või mõne sugulasega saan. Tasuta ühistransport on, aga see ei ole nagu inimestele," rääkis Soome.

Tiri küla elanike sooviks on, et bussi peale ja bussi pealt maha Tiri küla teeotsast.

Soome on oma soovi edastanud ka kohalikule omavalitsusele. Praegune seadusruum võimaldab aga rajada üksnes bussipeatusi, mille ehitamine on omavalitsustele väga kallis, mistõttu ei rutata seda ka tegema.

Kagu ühistranspordikeskuse juht Sander Saar ütles, et mitmel omavalitsusel on mure uute bussipeatustega.

"Mitmed kohalikud omavalitsused on täna avaldanud sellekohtast muret, et nendeni tuleb palju taotlusi uute bussipeatuste rajamise osas, mille osas nad aga ei näe pikaajalist perspektiivi," ütles ta.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson ütles, et maanteeameti nõudmised bussipeatuste osas on ehk tõesti liig karmid olnud, sest väiksematel teedel pole autoliiklus tihe.

Sellest lähtuvalt on maanteeamet teinud ettepaneku muuta ühistranspordiseadust nii, et bussiliinidele tekiksid nõudepeatused. Tegemist oleks kahe bussipeatuse vahel oleva peatusega, mis peab olema märgistatud ja mis on ennekõike mõeldud bussist väljumiseks. Bussi peale minemise soovist tuleks aga eelnevalt anda teada.

"Me ei saa kindlasti lubada seda, et nõudepeatus oleks iga kuuse juures, oleme ausad, meil on täna ligi 15 000 peatust ja nüüd ligi 15 000 juurde teha ei ole otstarbekas, et iga taluõue juures oleks bussipeatus olemas," märkis Williamson.

Nõudepeatuste võimaldamine lahendaks maanteeameti hinnangul 90 protsenti tänastest bussipeatustega seotud probleemidest.