Kanade pidamine on muutunud nii popiks, et kõigile kanu enam ei jätku

Paljud koroonaviiruse eest maapakku läinud pered on otsustanud endale kanad võtta. Huvi kanapidamise vastu on nii suur, et praegu enam tiivulisi kõigile soovijatele ei jätku. Selgub, et kanu ei peeta enam mitte ainult maal, vaid ka Tallinna südalinnas.

Ummelase pere on üks paljudest, kes sel kevadel on otsustanud proovida kanakasvatamisel kätt. Selliseid peresid on tänavu nii palju, et nii mõnigi soovija jääb esialgu sulelistest ilma ja peab suve ootama, mil suurfarmid hakkavad taas müüma kanu.

Märjamaa kandis noorkanu kasvatav Marko Evestus ütles, et kana on muutunud koduloomana ootamatult populaarseks.

"Kana on uus koer. Ta on tänuväärt koer, saab ikka oma muna lauale, toidulaualt paratamatult midagi jääb üle, mine anna see siis kanale. Ära teda paksuks sööda, aga anna kanale, mis sa sellest ära viskad," rääkis Evestus.

Evestus müüb noorkanu, kes veel ei mune ja kõigile soovijatele neid ilmselt ei jätku. Tavaliselt ostetakse viis kuni 10 kana. Ostjate seas on nii neid, kes teavad enda arvates kõigest kõike, aga ka teisi, kes taipavad ajsatundja käest kanakasvatusnippe küsida.

"Täna läks kolm lindu Tallinnas, ka linnainimesed peavad kanu," ütles Evestus.

Äntu Mõis on üks suurfarmidest, kes seni on kanu käinud müümas üle Eesti, sel kevadel osteti 5000 lindu kanalast paari nädalaga ära. Kanu osteti nii kümne kui ka 50 ja saja kaupa.

Äntu Mõisa tegevjuht Lauri Bobrovski sõnul hakatakse kanu pidama nii munade kui laste pärast "Inimesed soovivad, et neil oleksid kanamunad enda käest võtta ja oleme täheldanud, et võetakse ka hobipidamiseks, näiteks, et lastel oleks põnevam suvekodus, kui kanad siblivad ringi," rääkis ta.

Inimeste huvi kanade vastu on nii suur, et Bobrovski vabandab kõigi ees, kes jäid kevadel kanadest ilma. Juunis aga hakkavad kanalad taas vähem kui aasta munenud kanadele uut kodu otsima.