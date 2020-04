Ratas: oleme jõudnud pöördepunkti

Peaminister Jüri Ratas ütles sotsiaalmeedias tehtud pöördumises, et oleme jõudnud võitluses koroonaviiruse vastu murdepunkti ning aeg on hakata rääkima piirangute leevendamisest.

"Oleme jõudnud pöördepunkti: esimest korda on kriisi algusest saati on nakatunute arv terve nädala jooksul langenud. Me oleme murdepunktis ning saame järgmise nädala jooksul hakata üha enam rääkima piirangute leevendamisest," ütles Ratas reede õhtul tehtud pöördumises.

Peaminister ja eriolukorra juht hoiatas samas, et siiski ei tohi ka praegu kaotada valvsust, et nakatumine jälle hoogu ei koguks.

