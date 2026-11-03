Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Solman, Kante, Terik
Tallinna linnavalitsuse istungi järgsel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Riina Solman, Andrei Kante ja Tiit Terik. Pressikonverents algab teisipäeval kell 12 ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: 2027. aasta eesti keele teise keelena põhikooli e-eksami ettevalmistus ja koolide valmisolek; Sakala ja Tatari tänava kinnistu müük ning detailplaneeringud Lasnamäel, Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas; korteriühistute kriisivalmidustoetuse kavandatavad muudatused; ennetusteemalised kontsertetendused "Teadlik tallinlane"; kogukonna vabatahtlike võrgustiku koolitused; lisaeelarve sotsiaalvaldkonna vaatest; kodutute öömajad ja naiste varjupaigad.
Toimetaja: Urmet Kook