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Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Solman, Kante, Terik

Eesti
Riina Solman
Riina Solman Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsuse istungi järgsel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Riina Solman, Andrei Kante ja Tiit Terik. Pressikonverents algab teisipäeval kell 12 ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: 2027. aasta eesti keele teise keelena põhikooli e-eksami ettevalmistus ja koolide valmisolek; Sakala ja Tatari tänava kinnistu müük ning detailplaneeringud Lasnamäel, Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas; korteriühistute kriisivalmidustoetuse kavandatavad muudatused; ennetusteemalised kontsertetendused "Teadlik tallinlane"; kogukonna vabatahtlike võrgustiku koolitused; lisaeelarve sotsiaalvaldkonna vaatest; kodutute öömajad ja naiste varjupaigad.

Toimetaja: Urmet Kook

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