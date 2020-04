IT-ettevõtjad: Kaimar Karu oli kui sõõm värsket õhku

Eriolukorras võivad esile kerkida digilahendused, millest riigil on oskuslikul tegutsemisel võimalik oluliselt võita. Välismajandus- ja IT-minister Kaimar Karu pidi ametist lahkuma, kuna tema kandidatuuri esitanud EKRE leidis, et ta toetus liialt ametnikkonnale ega täitnud koalitsioonilepingut.

Ettevõtjad on ühel meelel selles, et lahkunud minister tundis asja.

"Ta elas sisse, ta oli selgelt professionaal ja vastavalt sellele, kuidas ta oma profi käitumise ja asjatundja käitumisega lähenes, oli see üle pika aja selline värskem sõõm Eesti digitaalvaldkonna arengusse," kommenteeris e-Eesti nõukogu liige Linnar Viik.

Ettevõtjaid pelutab värskelt kõlanud väide, et minister oli pigem ametnike lõa otsas. Kerkib küsimus, kas ikka on olemas konservatiivset või liberaalset tehnoloogia arengut.

"Mulle tundub, et kui poliitika hakkab otsustama, mis firma elab ja mis firma sureb, siis on meil juba valesti läinud midagi ja siin ei ole vahet, kas see on idufirma või mõni suur laevandusfirma või kes iganes. Tegelikult meil on vaja läbipaistvaid reegleid, visiooni, millist Eestit me tahame, millist majandust me tahame ja siis võimalust kõikidele ettevõtetele, kes tahavad selles suunas töötada, kuidagi kaasa lüüa," ütles Eesti idufirmade klubi asepresident Sten Tamkivi.

Tamkivi on kriisi võrrelnud saunaskäiguga, mis kõrvetab kehvemad lavalt. Idufirmade sektoris on 6000 inimest ja firmad ekspordivad 700 miljoni euro eest Eestis arendatud tooteid, mis ei tohiks hääbuda.

"Kui me mängime oma kaarte õigesti, siis tegelikult kriisiabi ja tulevikuinvesteeringud võikski olla sama asi," ütles Tamkivi.

"Tänasel hetkel on hästi hästi suured võimalused, kus riik ja erasektor oma selgasid kokku pannes võivad koos tegelikult teha midagi täiesti revolutsioonilist ära. Et kriis on ühtlasi ka võimalus ja praegusel ajal on hästi kiiresti võimalik teha mingeid asju, mis muidu võib-olla võtsid hästi-hästi kaua aega mõtlemist ja nüüd on see otsustuskindlus palju suurem," iseloomustas Xolo juhatuse esimees Allan Martinson.

Praegusele ajale on iseloomulik, et tuleb kiirelt digitaliseerida kõik majandussektorid, seetõttu kerkib ka tehnoloogia neutraalsuse küsimus.

"Me oleme tegelikult minu meelest juba hea hulk aastaid tagasi jõudnud välja olukorda, kus e-Eesti areng selles kõige laiemas tähenduses ei ole kinni ühes ministris või tema järeleaitamises, tema kompetentsides, küll aga tuleb tähelepanu pöörata sellele, et hea minister ja tugev poliitik kindlasti võib võimendada neid protsesse, mis on kõigi jaoks olulised," ütles Viik.

"Valesti võib minna see, kui me hakkame praegu lahmima ja me võtame mingeid väga subjektiivseid seisukohti. Näiteks see, et need idusektori tüübid nagu Bolt tahab raha või rahva raha ära võtta, ja samuti ka teiselt poolt. Võib ju lõputult rääkida, kui halb on üks või teine minister või mis iganes," lisas Martinson.