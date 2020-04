Riigikogus vastu võetud otsuse kohaselt saavad käesoleva aasta 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivad võõrtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, põllumajanduses töötamist jätkata.

Pärast 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni käesoleva aasta 31. augustini, et korraldada oma Eestist lahkumine.

Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba täis saanud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimalusel Eestist lahkuda. Kui see ei ole praeguses suletud piiride olukorras võimalik, võivad nad Eestis viibida ning lahkuda hiljemalt kümme päeva pärast eriolukorra lõppemist. Koju saamiseks on inimestel mõistlik pöörduda oma saatkonna poole, et uurida võimalusi Eestist lahkumiseks.

Eriolukorrast tulenevatest riiki sisenemise piirangutest vaatab PPA praegu läbi vaid neid taotlusi, mille tööandjad on esitanud hetkel Eestis viibivate välismaalaste kohta. Välismaal viibivate ja siia tööle tulla soovivate välismaalaste lühiajalise töötamise taotlusi PPA praegu ei menetle, sest tulenevalt eriolukorrast neid riiki ei lubata isegi juhul, kui neil on viisa või viisavaba viibimise õigus olemas.

"Selleks, et tagada põllumajanduse sujuv toimimine, mis on arusaadavalt Eesti ühiskonna jaoks oluline valdkond, sai antud otsus vastu võetud. Seadusemuudatus võimaldab võõrtöölistel Eestis töötamist jätkata kuni käesoleva aasta 31. juulini, juhul kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta ning nende lühiajalise töötamise politsei- ja piirivalveametis registreerib," rääkis siseminister Mart Helme.

"See annab mõistliku üleminekuperioodi ümberlülitumiseks välistööjõult Eesti elanikest tööjõule. Ajal, mil meie enda inimesed kaotavad üha rohkem ja rohkem tööd, on vaja toetada Eesti elanikke. Meie kümnete tuhandete tööta inimeste hulgas on kindlasti neid, kes suudaksid ja tahaksid anda oma panuse mõnesse sektorisse, kus on hetkel töökäsi puudu," lisas siseminister.

Välismaalaste seadus võimaldab Eestis seaduslikult viibival kolmandate riikide kodanikel siin töötada maksimaalselt 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eelduseks on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ja registreerib tema lühiajalise töötamise politsei- ja piirivalveametis.