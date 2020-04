Omniva Tallinna kesklinna automaadid on pooltühjad, äärealadel on pakkide uputus

E-kaubandus on üks valdkondi, mis tänu eriolukorrale on plahvatuslikult kasvanud ning seadnud pakiveoteenuste osutajad täiesti uude olukorda. Klientide jaoks tähendab see pikki ootejärjekordi ja ümbersuunatud pakke.

E-kaubanduses on hooaja tipp detsembrikuu, mille järgi seatakse plaane ja paigaldatakse uusi pakiautomaate. Eriolukord on aga senised kogemused pea peale pööranud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme praktiliselt läinud üle kahes vahetuses tööle. Tänaseid mahte, mida me teenindame, oleme varasemates prognoosides planeerinud 2021. aasta jõuludeks," rääkis Itella Estonia pakiveoteenuste osakonna direktor Rauno Parras.

"Eelmine nädal on absoluutselt kõigi aegade kõige tipp ja me räägime siin 40-protsendilisest kasvust," lisas ta.

"Meie kesklinna pakiautomaadid on pooltühjad ehk Viru keskuses, kus meil on üks suuremaid pakiautomaate, kus inimesed on kogu aeg liikunud - seal on bussiterminal - ei ole praegu inimesi, inimesed on oma kodudes. Tallinna linna äärealad on suures pakkide uputuses," selgitas Omniva juhatuse liige ja pakiäri juht Andre Veskimeister.

Pakiautomaadid on hädas ka suuremõõtmeliste pakkide tulvaga.

"Pakiautomaadi suuri uks võtab rohkem ruumi ja neid on vähem, siis neid on teatud pakiautomaatides vähem ja see on raske. Me oleme teinud seda, et inimestele, kes on tellinud või ostnud suuri pakke, oleme need suunanud ümber kodukullerisse," rääkis Parras.

Nii Omniva kui ka Itella on ümber korraldanud automaatide täitmise ja tühjendamise režiimi.

"Tavaolukorras on meil kindlad kellaajad - kolm korda päevas täidetakse ja tühjendatakse, kogu lugu. Praegu on nii et auto saab tühjaks, tullakse terminali uue koorma järele, minnakse jälle ringile. Ja seal on üks meie inimene, kes on automaadi läheduses ja kui klient paki automaadist välja võtab, täidab selle kohe ära," selgitas Parras.

Omniva on avanud eriti suure nõudlusega pakiautomaatide juurde ajutised väljastuspunktid Õismäel ja Kristiine keskuses ning kohe ka Viimsis ja Laagris.

Paljud Omniva kliendid ei ole rahul pakkide ümbersuunamisega suvalistesse automaatidesse või postkontoritesse.

"Väga suur osa meie postkontoreid, mida me kasutasime pakkide väljastamiseks, on kinni pandud ja selle tõttu me oleme sunnitud saatma kliendi pakid natukene kaugemale kui ta on harjunud. Me oleme lähiaegadel toomas välja lahendust, et nad saaksid oma suunatud pakke tagasi või ümber suunata, neile sobivamatesse asukohtadesse," selgitas Veskimeister.