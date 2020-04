Kuhjuvate pakikoormatega maadlev Omniva palub inimestelt mõistmist ja kiiret tegutsemist

Üha kuhjuvate pakikoormate all ägavat Omnivat on tarneaegade venimise tõttu tabanud inimeste pahameel. Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister avas sotsiaalmeediapostituses, mis olukord praegu ettevõttes valitseb ning jagas ka inimestele näpunäiteid, kuidas nad saadetiste venimist leevendada saaksid.

Viimase nädalaga hüppeliselt kasvanud pakisaadetiste tõttu on Omniva pakiautomaadid, sorteerimiskeskus ja jaotuspunktid kaupadest laeni täitunud, kirjutas Veskimeister, kelle sõnul on olukorras, kus suurem osa tavakaubandusest on suletud, e-kaubandus ainus toimiv tarnekanal.

"Ainuüksi homme, laupäeval toob üks suur internetikaubamaja meile kaheksa veoautot kaupa, kui tavaline märtsikuu kogus on üks auto. Aga selliseid kaupmehi on sadu," tõi ta näite.

Alates eriolukorra kehtestamisest 12. märtsil on Omniva kohale toimetanud 717 324 pakki ning kogused kasvavad endiselt.

Veskimeister tõdes, et kui veel selle nädala kolmapäeval oli Omniva pakkide väljastamise võimsus kolme päeva jooksul enamik pakke, siis praegu saab öelda, et pakiautomaadi pakid toimetab ettevõte kohale 3-5 päevaga. Kullerpakkide maht on kasvanud veel rohkem ja nende kohaletoimetamine on praegu võimalik tagada 5-7 päeva jooksul, lisas pakiäri juht.

Olukorda raskendab ka asjaolu, et paljud postkontorid on suletud Eesti inimeste tervise säästmiseks, mistõttu proovib Omniva suunata tuhandeid pakke mujale, kust inimesed need kätte saaksid.

Järgmisel nädalal avab Omniva neli täiendavat pakiväljastuspunkti Tallinnas, kus on kõige suurem nõudlus pakiteenuste järele. Esmaspäeval avatakse Õismäe pakipunkt, edasi Viimsis, Laagris ja Mustamäel.

Ka Omnivas on paljud töötajad haiguse kahtlusega koju saadetud, et viirus ei satuks sorteerimiskeskusesse.

"Meil ei ole puhkepäevi ega pühasid ja me töötame kahes vahetuses iga päev. Mitte kodukontorist, vaid päriselt tööl ja klientide juures käies. 2600 Omniva töötajat," ütles Veskimeister, lisades, et mõistab klientide pahameelt, kui pakk on teel olnud kauem, kui inimene eeldab. "Mul on kahju, aga see on tänane reaalsus, mis ei ole tekkinud ei meie ega teie tõttu. Kui kõik poed kinni pannakse, siis sellel on mõju."

Püüdes olukorda leevendada, edastas Veskimeister inimestele paar palvet. Esiteks, kui on tulnud paki automaati saabumisest teavitav SMS, siis tuleks pakile võimalikult kiiresti järele minna, et automaati saaks uuesti kasutada.

Klienditeenindusse helistamine paki teekonda ei kiirenda. "Kui pakk on üle viie päeva teel olnud, siis on tegemist probleemiga ja seda tuleb lahendada. Me suudame teenindada päevas 3000 kõnet koos meie partneriga ja me ületame seda mahtu viimased neli päeva," sõnas Veskimeister, paludes inimestelt mõistmist ja kannatlikkust. Samuti palub Veskimeister inimestel oma rahulolematust mitte välja elada klienditeenindajate peal.