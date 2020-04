Pakisorteerijatel on kiired päevad

Kui poodi minna ei saa, tellitakse endale kõik koju. See aga tähendab, et pakisorteerijatel on praegu eriti tihedad päevad.

Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister selgitas "Ringvaates", et kui siiani läksid tarbijad natukenegi suurema kauba järele poodi, siis nüüd ostetakse seda e-poest, mis tähendab, et lisaks pakkide suuremale hulgale, on ka pakkide enda suurused läinud suuremaks. Eriti on juurde tekkinud neid pakke, mis ei mahu pakiautomaati.

"Ülivõimsalt suurim tootegrupp, mida praegu sorteerimiskeskuses menetleme, on jalgrattad," lisas ta.

Veskimeister tõdes, et suurim probleem ongi praegu pakiautomaatides - neis pole lihtsalt ruumi, et kõik pakid ära mahutada. "Pakiautomaatidest umbes pooled on ülemahus. Kõigile saadetistele, mis hommikul sinna viime, ei ole vabu lahtreid. Seetõttu venib pakkide tarbijatele viimine," ütles ta.

Alates eriolukorra kehtestamisest on Omniva toimetanud kohale üle 700 000 paki. Puhkepäevi 260 töötajal pole, iga päev teeb tööd kaks vahetust.