Omniva teatas, et uurib USA postiteenistuselt (USPS), miks Ühendriikidest enam Eestisse kirju ja pakke saata ei saa.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv ütles ERR-ile, et veel pole teada, miks Eesti USA postiteenuse ajutise katkemise nimekirja sattus. Kaiv lisas, et Omniva on USPS-ile teema kohta vastava päringu esitanud.

"Kirjad ja pakid siiski liiguvad, aga mahud on palju väiksemad, kui kriisieelsel ajal. Ühtlasi peab arvestama, et ka rahvusvahelised tarneajad on COVID-19 mõjude ja hõrenenud lennuliikluse tõttu tavapärasest pikemad," ütles Kaiv.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et USA postiteenistuse selline otsus ei ole kuidagi põhjendatud.

"Andsin korralduse meie ametnikele uurida kiiresti välja selle otsuse tegemist tinginud asjaolud ja siis see otsus meie poolt selgelt ja ühemõtteliselt vaidlustada. Erinevate ühenduste tagamine on väga vajalik ja lisaks praktilisele tarvidusele on sel ka tunnetuslik tähendus," märkis Reinsalu.

Alates maist ei saa USA-st koroonakriisi tõttu kirju ega pakke Eestisse ja veel 110-sse riiki saata, teatas USPS. Eesti on nimekirjas ainus Euroopa Liidu riik. USPS pole öelnud täpset kuupäeva, mis ajani piirangud kehtivad.