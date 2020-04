Kas ja millal pakivedu USA-ga katkeb, saab täpsemalt öelda järgmisel nädalal, ütles ERR-ile Omniva pakiteenuste äriüksuse juht Marita Mägi. "Siiani on ühendus olemas olnud, aga Lufthansa on teada andnud, et edaspidi võib-olla ei saa pakke enam aktsepteerida Ameerika suunal," märkis ta.

Mägi sõnul on määramatust hetkel palju. "Sellist pakkide liikumise kiirust – varasemalt jõudsid USA-st tellitud kaubad kohale kahe-kolme nädalaga – sellele täna loota ei saa," lausus ta.

Euroopa riikidega on Mägi sõnul ühendus olemas, endiselt on postipakiveoga probleeme aga Hiina suunal. "Hiinaga on meil pakivahetus olnud raskendatud juba kuu aega. Eestist ühtegi regulaarlendu välja ei lähe, siia ei tule, Hiinasse pakke meie kliendid saata ei saa ja Hiina posti poolelt liiguvad pakid Euroopa suunal raudteetranspordiga," kirjeldas Mägi olukorda.

Mägi sõnul peavad kliendid muutunud olukorras olema kannatlikud nii pakkide saatmisel kui ootamisel. "Täna on kogu maailma transpordi ja pakkide liiklus täielikult ümber korraldatud ja hoopis teistel alustel, kui see oli paar kuud tagasi," ütles ta.

Piirangutega maailmas on ümber jagatud ka osakaal siseriiklike ja rahvusvaheliste postipakkide vahel. "Kui me eelmise aasta lõpus saime rääkida (osakaalust) umbes 60-40 rahvusvaheliste pakkide kasuks, siis täna on täielikult olukord muutunud, koduturu pakid on väga tugevas kasvus, samal ajal on rahvusvahelised pakid languses. Täna on seis 75 protsenti kodumaiste pakkide kasuks," rääkis Mägi.