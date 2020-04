Toidukullerid laiendavad eriolukorras piirkondi ja vähendavad hinda

Toidukohtade sulgemise ja piirangute tõttu on inimesed hakanud rohkem kasutama toidu kojukande teenuseid. Teenusepakkujad Bolt Food ja Wolt on seetõttu näiteks laiendanud oma teenindusalasid ja vähendanud kojukannete hindu.

Wolt Baltikumi tegevjuht Liis Ristal ütles ERR-ile, et eriolukorra ajal on Wolt langetanud kojuveo tasu maksimaalset hinda nelja euro võrra 7,9 eurolt 3,9 eurole. Ristal lisas, et ettevõte laiendas Tallinnas ja Tartus kojuveo ala ligi seitse kilomeetrit. Kuid pärast olukorra taastumist, plaanib Wolt naasta tavapärase korralduse juurde.

Ristali sõnul on eriolukorras kojuvedude kasv veidi kasvanud, kuid olukord muutub pidevalt. Ta tõdes, et praegune situatsioon on restoranipidajatele väga raske ning ka Wolt panustab sellesse, et toitlustusasutused töös püsiks, tuues neile lisatellimusi. Vahendustasu, mida toidukullerid restoranidelt võtavad, on Ristali sõnul keskmiselt 20–30 protsenti, kuid eriolukorras pole ettevõte seda muutma hakanud.

"Keskmiselt viis Woltiga tehtud lisatellimust päevas annab restoranile samasuguse rahalise süsti kui see, et vähendaksime vahendustasu poole võrra. Nende viie lisatellimuse toomiseks vajalikud kampaaniategevused, allahindlused kojuveolt ja teised turundustegevused restoranidele koos vahendustasu alandamisega ei võimaldaks meil aga jätkusuutlikult tegutseda ega seeläbi ka restoranidele toeks olla," selgitas Ristal koostöö majanduslikku poolt.

Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov ütles ERR-ile, et Bolt Foodi kojuvedude maht on eriolukorra ajal mõnevõrra kasvanud, kuid täpseid arve ta ei avaldanud.

Lašmanov ütles, et ka Bolt Food laiendas aprilli alguses suuresti kojuveo piirkonda. "Lisaks olemasolevatele piirkondadele on Tallinna lähiümbruses nüüd teenindusalas ka näiteks Viimsi, Tabasalu, Iru, Hüüru ja Luige. Tartus on lisandunud teiste seas ka Ülenurme, Tõrvandi, Märja, Haaslava ja Lemmatsi," sõnas Lašmanov.

Erinevalt Woltile ei plaani Bolt Food peale eriolukorra lõppu teeninduspiirkonna suurust vähendada. Seega saab ka edaspidi Bolt Foodiga toitu tellida eriolukorra mõjul tekkinud uutesse kojukande piirkondadesse.