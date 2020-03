Toitlustuskohad on valitsuse uutest korraldustest segaduses - ehkki eriolukorra uus kord ütleb, toitlustuskohad tohivad pärast kella 22 müüa toitu üksnes kaasa, pole kõik sellest ühtviisi aru saanud, vaid on asunud oma tööd üksnes kaasamüügiks ümber korraldama. Ka enamik kliente on sellest niimoodi aru saanud ning väldivad toitlustuskohtades käimist.

Tallinnas kolme Poke Bowli toitlustuskohta pidav Mikk Rajaver ütleb, et valitsuse korraldus oli äärmiselt segane. Nii saigi enamik toitlustusasutusi ja ka kliente aru, et reedel kell 22 pannakse restoranid kinni ja edasi on ainult kaasamüük. Tegelikkuses kehtib nõue igal õhtul alates kella 22-st.

Ent kliendid hoiduvad kohapeal söömisest ka niisama - nõue on ju kodus püsida. Nõnda on restoranide jaoks ainus mõeldav lahendus end töös hoida teha koostööd toidu kullerfirmadega.

Wolt alustas sel nädalal kampaaniat, mis pakub suurema ehk vähemalt 19.90 eurot maksva tellimuse korral tasuta kojuvedu. Tegelikkuses tähendab see täiendavat kulu toidutegijale, kes peab poole kojuveokulust ise kandma, samuti peavad nad toitu kohati odavamalt müüma, et tingimustesse mahtuda. Teisisõnu - nad peavad peale maksma, et teenust saada. Ilma selleta poleks aga üldse tööd.

Rajaveri häirib, et Wolt jätab mulje, nagu oleks tasuta kojuvedu kullerfirma vastutulek kliendile, kui tegelikult oodatakse vastutulekut toitlustajalt.

"19.90-ga anname ära kallimaid asju ja maksame kinni kojuveost 2,50 eurot, ülejäänu maksab Wolt," tutvustab Rajaver tingimusi. "Toidukohad maksavad kinni selle."

Samuti pole Wolt restoranidelt küsitavat vahendutasu alandanud. ERR on varem kirjutanud, et Wolt on turu suurima komisjonitasu küsijaid. Kui klient tellib Wolti kaudu toidu ise restoranist kaasavõtmiseks ehk transpordikulu on kliendi kanda (takeaway), siis on vahendustasu 20 protsenti, kui aga tellib selle koju ehk Wolti kuller transpordib selle temani (delivery), maksab restoran tellimuse pealt lausa 25 protsenti kullerfirmale. Nüüd lisandub sellele veel pool kojuveo hinnast ja allahindlus toidu hinnast.

"Meil on järel ainult kaasamüük kulleritega, meil ei jää mingit raha järele. Kaua niimoodi palka ei saa maksta," tõdeb Rajaver.

Wolt: kampaania idee tuli restoranidelt

Wolti tegevjuht Liis Ristal kommenteeris, et kampaania idee tuli nende võrgustikuga liitunud restoranidelt endilt.

"Tegemist ei ole ainult Wolti kampaaniaga, vaid restoranide ja Wolti ühise algatusega. Idee sündis tegelikult ajendatuna hoopis paljude Wolti restoranide pöördumistest ja murest oma äritegevuse vastu. Meie poole pöörduti ettepanekutega, kuidas ollakse valmis toidu kojuveo kulusid ise katma hakkama, lootuses, et see aitaks neil praegusel keerulisel ajal natukenegi rohkem kööki töös ja äritegevust käimas hoida," ütles Ristal. "Soovist toetada kohalikke restorane, tulime sellele ettepanekule vastu ja kutsusime ka kõiki teisi Wolti kohalikke restorane liituma ja välja panema omalt poolt kampaaniatoite, millele on transport tasuta. Kõigile kampaaniasummast suurematele tellimuste kojuveo kulud katame restoranidega võrdselt."

Ristali sõnul on kampaaniaga liitunud üle veerand Wolti teenust kasutavatest toidukohtadest.

"Kampaaniaga liitumine oli ja on kõigile restoranidele jätkuvalt vabatahtlik ning see üleskutse sai edastatud vaid Woltiga juba liitunud restoranidele," ütles Ristal.

Tema kinnitusel on tellimuste arv möödunud nädalaga võrreldes mõnevõrra tõusnud, sest üha enam inimesi töötab kodus ja väljas lõunatamas ei käi.

Vahendustasude küsimusele Ristal ei vastanud.