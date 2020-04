Kuressaare haiglas viiakse läbi audit

Laane sõnul nägi ta neljapäeval oma postkastis teadet, et haigekassa juhatuse 20. aprilli kinnitati audit teemal Covid-19 patsientide ravi Kuressaare haiglas.

"Peame esitama oma haiguslood alates 10. märtsist kuni käesoleva ajani. Positiivsete patsientide lood me esitame reedel, mil on tähtaeg ja siis audit algab," ütles Laane.

Täpset auditi põhjust Laane ei teadnud, kuid pakkus, et riik tahab õppida, kuidas on koroonaviirust ravitud, kuna Kuressaare haiglas on olnud haigete arv kõige suurem.

Laane hinnangul ei saa auditi põhjuseks olla probleemid koroonahaigete ravis, sest haiglas on raviga tutvumas käinud hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ja suur konsiilium, kes vaatas üle haiged.

Laane sõnul ei saa probleemiks pidada ka hüdroksüklorokviini ehk malaariaravimi kasutamist. Laane on varem ERR-ile selle ravimi ja C-vitamiini kasutamist põhjendanud. "Kriisiolukorras, kus on tegemist uue patogeeniga, uue infektsiooniga, lihtsalt ei ole aega koguda tõenduspõhist materjali sellisel kujul, et haigeid pikalt uurida, jälgida ja siis avaldada. Siin tegutsetakse parima parimate teadmiste valguses. Ja need parimad teadmised ütlevad seni, et hüdroksüklorokviin võib olla positiivne toime," ütles ta nädal tagasi.

Kuressaare haigla ravijuhis kinnitati Laane sõnul märtsi lõpus, Põhja meditsiinistaabis 9. aprillil.

"Meie ravijuhis oli enne kui Põhja staabis, aga me ei näe seal mittemingisuguseid erinevusi, sest hüdroksüklorokviini on nii meie ravijuhis kui ka Põhja staabi omas. Märkimisväärseid erinevusi ma küll ei näe," lausus ta.

Laane sõnul määrab haigekassa audiitori, haigla saadab omalt poolt reedel patsientide haiguslood krüpteeritult haigekassa usaldusarstile.

Laane jaoks pole audit probleem, küll oleks võinud tema hinnangul mõelda ajastuse peale. "Ma ei näe mingisugust probleemi auditis. Minu arust on see normaalne protsess, et ravitööd auditeeritakse, hinnatakse, Kas ajastus kõige parem on, on teine küsimus. Praegu on kõige pakilisemad teemad covid osakondade sulgemine, sest haigestumine on märkimisväärselt vähenenud," lausus ta.