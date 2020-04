Saksa lennufirma Lufthansa taotleb riigiabi

Saksa lennufirma Lufthansa teatas neljapäeval, et peab läbirääkimisi koduriikide valitsustega seoses ettevõtte 1,2 miljardi euro suuruse kvartalikahjumiga.

Kontserni juhtkond teatas, et on veendunud, et läbirääkimised Saksamaa, Šveitsi, Belgia ja Austria valitsustega saavad eduka lõpu.

Ettevõtte tegevjuht Carsten Spohr hoiatas juba varem sel kuul, et Lufthansa kaotab koroonaviiruse pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu miljon eurot tunnis ja vajab ellujäämiseks riigiabi.

"Me kaotame likviidsusreservidest umbes miljon eurot tunnis. Päeval ja ööl, nädalast nädalasse," ütles Spohr videopöördumises töötajatele.

Spohr lisas, et reisijate arvult Euroopa suurim lennukontsern ei suuda aina kauem kestvat kriisi riigiabita üle elada.