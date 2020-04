Kui koroonakriisi järel taastub reisilennuliiklus, siis lisandub tõenäoliselt lennueelsete protseduuride hulka ka tervisekontroll, mis tähendab, et reisijad peaksid lennujaama saabuma juba umbes neli tundi enne lennuki väljumist.

Lendude arv väheneb drastiliselt, lendamine muutub märksa kallimaks ning väga ebamugavaks, ütlesid valdkonna analüütikud ajalehele The Times.

Ekspertide seas laialt levinud arvamuse kohaselt hakatakse lennukile mineku eel reisijate tervist kontrollima, mistõttu senisele passikontrollile, lennule registreerimise ja pardalemineku protseduuridele lisandub veel üks aeganõudev toiming. See tähendab, et senise tunni või kahe pikkune ooteaeg võib edaspidi venida neljatunniseks.

Konsultatsioonifirma Aviation Advocacy tegevdirektor Andrew Charlton ütles, et lennueelsed tervisekontrollid muutuvad ilmselt normiks, isegi, kui pikendavad ooteaega lennujaamas. "Kui ka kohe täna saaksime hakata kasutama koroonavaktsiine, siis ikkagi võtaks vähemalt kaks aastat kriisieelse taseme saavutamiseks. Tõenäoliselt võtaks see kauem, vahest isegi viis aastat," ütles Charlton. "Saab olema vähem lendusid, vähem kohti lennukites, hinnad tõusevad ja lendamistingimused muutuvad ebamugavaks seoses kaitsevarustuse kandmise ja sotsiaalse distantsi hoidmise nõuetega," lisas ta.

"Kui seni pidime tulema lennujaama tund või kaks enne väljalendu, siis nüüd näeme midagi nii hirmsat kui neljatunnist ooteaega, kuna senistele protseduuridele lisandub tervisekontroll," märkis Charlton.

Samuti arvasid eksperdid, et kui hakatakse nõudma kahemeetrise distantsi hoidmist ka lennukites, võiks see tähendada, et kolmeistmelistes ridades jäetakse keskmine iste tühjaks. Äärmuslikematel juhtudel müüakse aga välja ainult 20-25 protsenti kohtadest.

"Maksimaalne täituvus võiks praeguste lennukisalongide kujundust arvetades jääda 20-25 protsendi ümber," leidis lennundusanalüütik Chris Tarry.

Kindlasti tähendaks see seniste odavlennufirmade piletihinna tõusu, kuna need on seni pidanud elus püsimiseks saavutama oma lennukite täituvuseks umbes 80 protsenti.

"Odavlennufirmad opereerivad täituvusega 80 protsenti ja rohkem. Seega ei saaks nad senise mudeliga jätkata, kui just keskmiste istmete kõrval istujad ei hakka subsideerima tühjaks jäävate istmete kulusid. See tähendaks piletihindade kallinemist," ütles ärinõustamise ettevõtte Quantuma partner Paul Zalkin.

Uued piirangu sunnivad lennufirmasid loobuma ka senistest kahjumlikest marsruutidest, mis tähendab märksa väiksemaid lendamise võimalusi, tõdesid The Timesiga vestelnud analüütikud.