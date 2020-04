Postimees loobus valitsuselt eraldi ajakirjandusele raha küsimisest

Raudsaar kirjutas Postimehes, et senini on Eesti meediaettevõtted Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) taotluste alusel saanud kaudseid toetusmeetmeid: digitellimuste käibemaksu vähendamine ja lehtede kojukande toetamine maapiirkondades, mis on ajakirjandusliku sõltumatuse vaatevinklist suhteliselt süütud asjad.

"Kuid laual on jätkuvalt meedialiidu taotlus, et valitsus ostaks Eesti ajakirjandusväljaannetes iga kuu miljoni euro eest reklaame, ning nii aasta lõpuni, kokku kaheksa miljoni euro eest. Postimees ei soovi, et seetõttu satuks kahtluse alla meie ajakirjanduslik sõltumatus. Me ei taha seda raha," kirjutas Raudsaar.

ERR-i uudisteportaal kirjutas 15 aprillil, et meedialiit tegi peaministrile ja eriolukorra juhile Jüri Ratasele ettepaneku, et riik võiks korraldada vähemalt aasta lõpuni laiaulatuslikud sotsiaalkampaaniad kõikides erameedia kanalites mahuga üks miljon eurot kuus.

Teise ettepanekuna käidi välja, et Euroopa Komisjon võib lähiajal seadustada võimaluse ja lubada liikmesriikidel viia kõigi meediatoodete käibemaks 0 protsendini.

Veel varem esitas EML valitsusele ettepaneku, et riik kompenseeriks kuni juulikuu lõpuni ajakirjandusliku sisu tootmisega seotud töötajate palgakulud 40 protsendi ulatuses. Seda ettepanekut valitsus ei toetanud.