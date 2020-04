Saaremaal toimus pühapäeval protestiaktsioon praegu kehtiva range isolatsiooni vastu. Saarlased ei ole nõus sellega, et olukorras, kus koroonaviirus on hakanud taanduma, võib mujal Eestis piiranguid lõdvendada, aga Saaremaal mitte.

Tegu oli nn vaikse aktsiooniga, kus inimesed ei korraldanud mingeid suuri kogunemisi, vaid tuldi lihtsalt tänavale või istuti oma maja ees pingil. Kell 12 ajal oli Kuressaare keskväljakul alla kümne "vaikse protestija", vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aitab Saaremaa eraldamisest Eestist, ütleks kõige lihtsamalt ja otsemalt. Kui Pärnu inimene võib Tartu sõita ja Tallinna inimene võib Narva sõita, siis saarlane ei tohi kodust kuhugi minna," kommenteeris protestiaktsiooni algataja Andres Tinno.

Inimeste sõnul ei peaks saar aga kohe täielikult lahti minema. "Kindlasti mitte täiesti lahti, vaid Saaremaa oma elanikud peaksid vajadusel saama mandrile. Ja ettevõtjad ja need, kellel on seal pereliikmeid," ütles Lea.

"Mina arvan, et samm-sammult, sest keegi meist ei taha, et see puhang uuesti siia tuleks, keegi ei taha neid raskeid aegu," rääkis Saaremaa ettevõtja Margus Puust.

"Saarlased on väga tublid. Nad jälgivad täna oluliselt rohkem - mulle vähemalt tundub nii - kõiki turvameetmeid, kasutavad kaitsevahendeid, hoiavad pikivahet poodides, tänavatel, jalutades. Saarlased on täna eestlaste jaoks oluliselt ohutumad kui keegi teine," lisas Puust.

"Ma küsingi, et kui Tallinna kortermajades on suured plahvatusohtlikud olukorrad, et piirake siis seal, pange see maja karantiini. Aga siis, kui siin on olukord kontrolli all, tuleb hingamisruumi ka anda inimestele," sõnas Tinno.

Kui Saaremaa ettevõtjad saatsid juba kümme päeva tagasi valitsusele kirja, et puhtalt tööalaselt oleks neil vaja aeg-ajalt mandril käia, siis sellele kirjale pole siiani veel vastatud.

"Me soovisime, et tehtaks meile ettevõtluse jaoks väike aken, et edasi-tagasi liikumine oleks vabam," kinnitas Saaremaa Ettevõtjate Liidu juht. Robert Pajusaar

Kõige enam häirib saarlasi liikumispiirang, kus Saaremaale n-ö sissekirjutust omav inimene ei saa käia mandril tööl või siis mandril elav või töötav saarlane või Saaremaa sõber, ei saa tulla oma sünnikoju või koju.

ERR-i Saaremaa korrespondent Margus Muld rääkis kell 12 protestiaktsiooni alguses, et saarlaste hinnangul pole Saaremaal enam olukord nii hull, et saarlaste eest peaks mandrit kaitsma.

Oma solidaarsusest saarlastega teatas ka EELK peapiiskop Urmas Viilma.