Paldiski keskväljak saab uue ilme

Paldiski linnas on valmimas keskväljak, kus linnaelanikel ja külalistel on võimalus aeg maha võtta ja puhata. Paldiski ei saanud toetust Eesti Vabariik 100 keskväljakute rajamise programmist ning keskväljaku rajas Lääne-Harju vald oma raha eest.

Lääne-Harju vallavanema Jaanus Saadi sõnul valmib Paldiski keskväljak juunis ning sellest saab linna süda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Inspireeritud on Paldiski keskväljak Pakri poolsaarest - väljakul on niitude ala, mereteemalised istutuskonteinerid, mida saab teisaldada, ning seal saab korraldada nii pidulikke lipuheiskamisi kui ka suveüritusi linnarahvale.

Keskväljak valmib valla raha eest. "See läheb kokku umbes 450 000 eurot. See on suhteliselt väike summa selle projekti jaoks, aga kuna me teeme seda oma jõududega ja selle projekti autor on meie oma vallavalitsuse töötaja Madis Vaikmaa, siis tänu sellele oleme saanud kulusid rohkem kokku hoida," selgitas Saat.

Nõukogude Liidu ajal kinnine garnisonilinn Paldiski avati 1994. aastal. Punaarmee lahkumise järel tühjaks jäänud korruselamud lasti õhku. Linnaelanike arv vähenes umbes 10 000 inimese võrra.

Esimesena lasti õhku maja, mis asus selles kohas, kuhu tuleb linna keskväljak.

Veel aastaid pärast allveelaevnike lahkumist käisid turistid Paldiskis uudistamas tühjaks jäänud kasarmuhooneid.

Linna ilme muutub Saadi sõnul veelgi, sest keskväljak on esimene etapp ja sellele järgneb noorteala ehitus.

"Noorteala saab veel sellel aastal valmis, aga järgmisel aastal on planeeritud Adamsoni pargi avamine linnaparki," ütles vallavanem.

Linnapark, kus Paldiski rahvale jalutada meeldib, hakkab kandma Amandus Adamsoni nime ning muutub ka sinise kõlakojaga pargi ilme.