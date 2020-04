EL-i välisteenistus: me ei ole Hiina survele allunud

Euroopa Liidu välisteenistus kirjutas oma värskelt avaldatud raportis, et Venemaa ja Hiina jätkavad koroonakriisis laialdast valeinfo levitamist. Lõppraport on Hiina suhtes toonilt pehmem kui algselt ajakirjandusse lekkinud versioon. Välisteenistus eitab Hiina survele allumist.

Euroopa Liidu välisteenistus kirjutab oma värskes raportis, et Kremli kontrolli all olevad meedia- ja sotsiaalmeediakanalid õõnestavad Euroopa Liidu tegevust koroonakriisis ja levitavad eksitavat terviseinfot. Hiina omakorda juhib kõigiti tähelepanu kõrvale süüdistustelt info algses varjamises ja püüab end näidata hoopis viirusevastase võitluse liidri ja aitajana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lõplik raport on aga algsest Politicosse lekkinud versioonist grammi võrra lahjem. Ühtlasi on selgeks saanud, et Hiina avaldas Euroopa Liidule korduvalt survet sellist raportit mitte avaldada.

"Ma lükkan täiel määral tagasi igasugused väited, nagu me alluksime oma raportites mingisugusele välisele survele," ütles Euroopa Liidu välisteenistuse pressiesindaja Peter Stano.

Hiina terav reageerimine nende kohta öeldavale, mainekampaania kombinatsioonis valevõtetega ning oma mõjujõu rakendamine ja laiendamine ei ole midagi uut.

Carnegie mõttekoja strateegilise kommunikatsiooni ekspert James Pammenti sõnul sobitub see Hiina laiemasse käitumismustrisse, mida Hiina on teinud juba aastaid.

"Ma arvan, et nad on mõnes Euroopa Liidu riigis söakamad kui teistes, nüüd me näeme seda ehk veel tugevamalt. Nad otsivad auke Hiina-poliitika ühtsuses Euroopas. Näiteks nimetas Euroopa Hiinat valeinfo allikaks juba jaanuaris, aga sellele ei ole poliitiliselt järgnenud Euroopa Liidu välisteenistuse poolt mingeid samme," sõnas Pamment.

Mainekampaania kannab vilja, selgub välisteenistuse raportist. Näiteks Itaalias on maskidiplomaatia tagajärjel suhtumine Hiinasse oluliselt paranenud, oma sõnumite levitamiseks sealses sotsiaalmeedias kasutas Hiina seejuures netiroboteid.