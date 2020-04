Sotsiaalne distants ei tule Iisraelis just kergelt välja. Ometi on oma "näost näkku" mitteformaalse mentaliteediga tuntud maa koroonaviiruse ajastul juurutamas uut avalike protestide standardit.

Kahel viimasel nädalalõpul moodustasid tuhanded inimesed Tel Avivi keskväljakul sotsiaalse distantsi reegleid järgides täiusliku geomeetrilise mustri, kui väljendasid oma pahameelt tõsistes kuritegudes süüdistatud peaministri ametis jätkamise vastu.

Meeleavaldused, mis aerofotodel meenutavad hõõguvat inimmaatriksit, on muutunud Iisraeli sümboliks võitluses nii poliitiliste kui ka tervishoiualaste väljakutsetega. Ajal, mil kogunemised on üle ilma kas piiratud või lausa keelatud, eristuvad nad ka teistest rahulolematuse tulipunktidest.

"Kui me tahame edu saavutada, siis peame seda õigesti tegema," ütles meeleavalduse korraldaja Shikma Schwarzmann. "Me täidame seadust."

Kodanikuprotestid on Iisraelis tavalised. Kui valitsus kehtestas eelmisel kuul liikumispiirangud, siis tehti erand protestidele, mille puhul osalejad peavad omavahel kahemeetrist vahemaad hoidma.

Schwarzmann, kes on elementaarosakeste füüsik kuulsas Weizmanni teadusinstituudis, ütles, et tal pole kunagi olnud kavatsust saada poliitiliseks aktivistiks, kuid peaminister Netanyahu käitumine andis selleks põhjuse. Paljud usuvad, et ehkki fassaadil on võitlus koroonaviirusega, on peaministri tegelik eesmärk vältida korruptsioonisüüdistust ning püsida võimul.

Eelmisel nädalal jahmatas Netanyahu ametisse pandud justiitsminister maa kohtusüsteemi teatega, et peaministri üle kohtupidamine on lükatud edasi maisse. Paar päeva hiljem peatas Neyanyahu parlamendi tegevuse, võttes oponentidelt ka võimaluse minna edasi seaduseelnõuga, mis keelaks tal peaministrina jätkamise.

Kõigepealt korraldas Schwarzmann koos oma kolme vennaga eelmisel kuul autodega väikese protestikolonni. Kuna sõnum levis sotsiaalmeedias kiirelt, kasvas see aga sadade autodeni, millest paljud peatas politsei enne Jeruusalemma jõudmist.

Meeleavaldajad andsid signaali ja lehvitasid autoakendest musti lippe ilma masinaist lahkumata ja tervisekaitse reegleid rikkumata.

Viimastel nädalatel on "musta lipu" rohujuureliikumine suunanud tähelepanu Netanyahu ja ta rivaali Benny Gantzi vahel sõlmitud koalitsioonileppele. Gantz, kes on lubanud mitte kunagi Netanyahuga koos valitsuses olla, tegi koroonaviiruse kriisi ajal kannapöörde.

Kuigi Iisrael on suutnud haiguspuhangut üldiselt kontrolli all hoida, on üle kahesaja inimese surnud ning tööpuudus kerkis 25 protsendini.

Meeleavaldajad on pidanud Tel Avivis kolm kogunemist, mille puhul on vabatahtlikud joonistanud maha X-märgid ning inimestele selgitanud, kuidas nende abil üksteise vahel nõutud vahemaad hoida. X-märgid mõtlesid välja Schwarzmanni vennad, kes võtsid esimesele kogunemisele kaasa suure paki kriiti.

Israel seems to be setting a new standard for public protest amid the pandemic. Thousands have gathered in Tel Aviv, complying with social distancing rules while expressing anger over the continued rule of a prime minister charged with serious crimes. https://t.co/AFZMGASE6b — AP Middle East (@APMiddleEast) April 30, 2020

Väiksemaid sellelaadilisi demonstratsioone on olnud ka Jeruusalemmas.

Tel Avivi meeleavaldajad on olnud häälekad ja nähtavad. Osalejad kannavad maske, lehvitavad mustavärvilisi ning Iisraeli lippe, samuti kannavad nad märke. mille on kiri "Crime Minister" (iroonia ingliskeeksele "Prime Minister" (peaminister) - toim.), ning lehvitavad mobiiltelefonide välkvalgusega.

Protestijaid on tuhandeid ning politsei pole kedagi kinni pidanud.

Mitte alati ei ole meeleavaldused Iisraelis nii vaoshoitud. Jeruusalemma turumüüjad, kes ei saa vabalt köögiviljadega kaubelda, rüselesid hiljuti politseiga. Mõnedki pandeemiaaja protestid, mida on vedanud araablased, Etioopia immigrandid või ka ultraortodokssed juudi mehed, on lõppenud kokkupõrgetega, mille puhul politseid süüdistati kõva käe kasutamises. Okupeeritud Läänekaldal ning Iisraeli annekteeritud Jeruusalemma idaosas kasutavad julgeolekujõud mõnigi kord kivipildujate vastu tulirelvi.