"Nafta hind on olnud kohati miinuses ja see on tõsine väljakutse, mis puudutab ennekõike Ida-Virumaad. Vajame Ida-Virumaal majandusmeetmete pakette. Valitsuses sai kokku lepitud, et moodustame vastava töörühma, mida hakkab juhtima Taavi Aas," rääkis peaminister Jüri Ratas.

Rahandusminister Martin Helme lisas, et kuigi nafta hind ja põlevkiviõli hind pole otseselt üks-üheselt seotud, dikteerib nafta hind nii gaasi hinna kõikumist, aga ka põlevkiviõli hinda.

"Sellel on väga suur mõju Eesti ekspordile ja töökohtadele, mistõttu peame me sellega eraldi tegelema. Tegemist on praegu äärmiselt volatiivse olukorraga, aga kõik ennustused ütlevad, et aasta jooksul hind naftaturul stabiliseerub ja jõuab tasemeni, mis muudab õlitootmise meile taas tasuvaks. Valitsuse ülesanne on hoolitseda selle eest, et see suur ja tulus tööstusharu keerulise aja üle elab," sõnas rahandusminister.

Hiljem täpsustas ta, et toetusmeetmetena võivad kõne alla tulla erinevad riigilõivud ja tasud, sealhulgas erimärgistatud diislikütuse kasutamine ning ka erinevad keskkonnatasud, mis peaksid langema.

"Need olid konkreetsed asjad menüüs, mida täna esimest korda valitsuskabinetis arutasime, aga mille juurde tuleme lähemalt järgmisel nädalal," sõnas Helme.

Peaminister Ratas lisas, et majandus- ja taristuminister esitas neljapäeval kabinetis üsna konkreetse nägemuse meetmetest, aga lõppotsuseid veel tehtud pole. Selleni loodetakse jõuda lähinädalatel.