"Vaatamata erakorralisele ajale riigis, algab uus põllutöödega tegelemise ja pindalatoetuste taotlemise aeg nagu tavaliselt ikka kevadel. PRIA teenindusbürood on küll suletud, kuid kõik taotlused saab nagu eelnevatel aastatelgi esitada läbi e-kanali e-PRIAs," ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell pressiteate vahendusel. Ta lisas, et kui taotlemisega seoses tekib küsimusi, tasuks PRIA-ga ühendust võtta, et taotlused saaks võimalikult varakult esitatud

Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks on 2020. aasta eelarves kokku 240 miljonit eurot.

Taotlusi saab e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 15. juunini. PRIA palub taotluse esitada võimalikult varakult.

"Eriolukorrast tulenevalt on PRIA teenindusbürood suletud kuni eriolukorra lõpuni. Eriolukorra lõppedes teenindame teenindusbüroodes ainult eelregistreeritud kliente. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja broneerida aeg taotluse esitamiseks," teatas ameti pressiesindaja laupäeval.

Tänavu saab taotleda järgmisi toetusi

Otsetoetused:

- ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat- ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);

- noore põllumajandustootja toetus (NPT);

- puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);

- jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.

Üleminekutoetused:

· põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO);

· heinaseemne üleminekutoetus (SEL).

Maaelu arengukava 2014-2020 toetused:

1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:

· keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);

· keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);

· keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);

· piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);

· piirkondlik veekaitse toetus (VESI);

· kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);

· ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);

· poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

2. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).

3. Loomade heaolu toetus (LHT).

4. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).

PRIA palub kõigil taotlejatel tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega meetmete määrustest, tutvustustest ning "Abiks taotlejale" juhenditest, mis avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab infot ja abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Pindalatoetuste osas saab lisaks abi ka pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole. Täpsem info on leitav www.pikk.ee.

MES pakub toetuste taotlejatele abi

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) nõuandeteenistuse konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas toetuste taotlejaid pea kõigis Eesti maakondades. Juhendajateks on kogenud põllu- ja maamajanduse kutsetunnistusega konsulendid ning neilt saab abi erinevates küsimustes, seal hulgas kliendiks registreerimisel, põldude elektroonilisele kaardile joonistamisel ja põllumassiivide piiride muutmisel, teatas MES-i pressiesindaja laupäeval.

"Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga soovitame sel aastal juhendamine võimaluse korral planeerida nii, et suurema osa juhendamisest saaks läbi viia elektrooniliste kanalite kaudu – kas siis suheldes konsulendiga interneti või telefoni teel. Kui on siiski vajadus konsulendi juurde kohapeale tulla, siis palume rangelt kinni pidada ohutusnõuetest ning kanda kaitsemaski," märkis MES nõuandeteenistuse juht Leho Verk pressiteate vahendusel. Ta lisas, et konsulendid juhendavad ainult eelregistreerimise alusel, seega palume juhendamise aeg varakult broneerida.

Tasuta juhendamist on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Rohkem infot pindalatoetuste taotluste nõustamise kohta ja konsulentide kontaktid leiab MES nõuandeteenistuse kodulehelt.

e-PRIA tugiteenust rahastatakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest ja see on kuni 2 tunni ulatusel ülalpool toodud tingimustele vastavale taotlejale tasuta. Tugiteenuse osutamist korraldab MES nõuandeteenistus.