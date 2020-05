Rail Balticu Muuga kaubaterminal muudab sadamat põhjalikult

"Muuga kaubaterminal on Rail Baltica kaubaveo kontekstis projekti üks olulisemaid objekte, mille väljaarendamine tõstab nii raudtee kui Muuga sadama väärtust ja konkurentsivõimet," lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. "Muuga sadamas tekib üsna unikaalne taristukooslus, kus on võimalik operatiivselt ümber laadida kaupa meretranspordilt ja maanteetranspordilt erineva laiusega raudteetranspordile ja vastupidi. See on ka eelduseks, mis võimaldab viia kaubaveo sujuvamalt maanteedelt raudteele, seda eriti just kesk-pikal distantsil Kesk- ja Lõuna-Euroopa vahelise kaubavahetuse teenindamisel."

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmi sõnul annab Muuga sadama tänane võimekus koos tulevase multimodaalse terminaliga võimaluse kujundada välja terviklik transpordisõlm, mis looks täiesti uuena põhja-lõuna suunalise kaubakoridori, aga avab ka võimalusi ida- ja Aasia-suunal.

"Juba täna näeme, et mitmed rahvusvahelised suured logistikaettevõtted juba hindavad oma arengustsenaariumides Rail Baltica loodavaid võimalusi ning projektiga edasiminek annab ka neile signaali oma tulevikuplaanide tegemisel," lisas Kalm.

Hange, millega otsitakse projekteerijat kaubaterminalile ja seotud taristule, on juba mitmes etapp arendusel, mis liidab Rail Baltica Muuga kaubasadamaga.

Muuga kaubasadam muutub Rail Balticu abil põhjalikult. Võrreldes tänase olukorraga kavandatakse projektiga mere ja olemasolevate 1520 mm jaamateede vahele täiendavalt kuni 14 Rail Balticu jaamateed, lisaks luuakse ühendus sadama lääne suunal, mis annab piirkonna ettevõtetele võimaluse vedada oma kaupu mööda Rail Balticu raudteed.

Täna on Muuga sadamas pea 30 terminalide operaatorit, keda kavandatavad lahendused suuremal või vähemal määral puudutavad.

Projekteerija peab leidma lahenduse ka lähipiirkonna objektidele, näiteks Maardu maanteesõlmele, mida Rail Baltica läbib ning kavandama lammutamisele mineva Põhjaranna tee maanteeviadukti asemele 1+1 lahenduse eeldusega, et tulevikus oleks seda võimalik laiendada 2+1 või 2+2 sõiduradadega lahenduseks.

Hinnanguliselt hakkab Rail Baltica valmimise järgsetel aastatel Muuga multimodaalset kaubaterminali läbima neli-viis miljonit tonni kaupu aastas. 2018. aastal valminud Civitta Eesti AS ja Deutsche Bahn Engineering & Consulting GmbH läbiviidud analüüs näitab, et 20 aastaga võivad need mahud isegi kahekordistuda, kui Eesti olulisimas kaubasadamas käideldakse aastas juba 8-10 miljonit tonni kaupu.