Kuressaare haigla 24 töötajat nõuavad Laane vabastamist ravijuhi kohalt

Õhtulehe andmetel soovivad allakirjutanud Laane lahkumist, sest nende hinnangul ei sobi ta ravijuhi ametikohale.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas kinnitas, et vallale tõepoolest selline pöördumine tuli, kuid ei soovinud seda kommenteerida.

Haigla nõukogu liige Mihkel Undrest (Keskerakond) kinnitas lehele, et teab pöördumisest ning toetab Laane jätkamist. Haigla nõukogu esimees Kalle Laanet (Reformierakond) ütles, et tegi nõukogule ettepaneku koguneda pöördumist arutama 14. mail.

Pöördumises on kirjas, et "(Laane) töö ravijuhina ka enne kriisi on olnud kaootiline – harva ületab kohalolek Kuressaares 10 tööpäeva kuus. Nüüd kriisiolukorras on haiglas tekkinud kaos ja segadus".

Saarte Hääle toimetusele teadaolevalt kees haigla arstide hulgas rahulolematus Laane osas juba märtsis, kuid ametliku pöördumiseni jõudsid nad alles nüüd.

Arstid viitavad 5. mai kuupäevaga dateeritud kirjas, et koroonapandeemia puhkemisega seoses on usaldamatus Kuressaare Haigla SA ravijuhi dr Edward Laane tegevuse suhtes veelgi süvenenud. Arstid märgivad kirjas, et kirjas toovad nad välja vaid mõned aspektid Laane ebaadekvaatsest tööst.

Etteheidete hulgas märgitakse, et haiglas valitseb üleüldine juhtimatus; et Laane keskendub rohkem ajakirjandusega suhtlemisele kui oma põhitööle; et Laane poolt meediale öeldu ei vasta tihti tegelikkusele; et Laane on jaganud poleemikat tekitanud malaariaravimit "patsientidele sõna otseses mõttes oma taskust" ning et Laane on tutvunud andmekaitseseadust rikkudes Kuressaare haigla arstide delikaatsete isikuandmetega ning digilugudega olemata nende raviarst.

Uudist täiendatakse