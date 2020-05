Andmekaitse inspektsioon uurib Kuressaare haigla arstide kaebuseid

Andmekaitse inspektsioon algatas Kuressaare haigla suhtes menetluse, et selgitada, kas Edward Laane on alusetult oma alluvate terviseandmeid vaadanud.

24 Kuressaare haigla arsti heidavad haigla juhatuse liikmele, ravijuhina töötavale Edward Laanele ette, et ta juhib kriisi ajakirjanduse vahendusel, esitades seal valeväiteid; jagab õdedele korraldusi raviarstide teadmata; jagab koroonaviiruse raviks kasutatavat malaariaravimit oma kitlitaskust; liikudes nn puhta ja musta tsooni vahet samas kaitseriietudes ja tutvudes tervise infosüsteemis arstide haiguslugudega, olemata nende raviarst.

Viimase kohta on kaks arsti esitanud juba kuu aega tagasi kaebuse ka andmekaitse inspektsioonile, kes algatas Kuressaare haigla suhtes menetluse.

"Inimesed ei olnud rahul, et vaadati tervise infosüsteemist nende terviseandmeid. Meie asi on välja selgitada, kas on toimunud rikkumine ja kui on, siis millises osas.

Kõige suurem küsimus on, kui palju võib olla olnud nende inimeste privaatsus ohus," selgitas andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Signe Heiberg ERR-ile.

Süüdistused saanud Edward Laane on selgitanud, et kõigile etteheidetele on põhjendused olemas ning tema on valmis küsimused majas sees lahendama.

Arstide süüdistused on aga tõsised. On's haigla nõukogul plaan algatada tõe väljaselgitamiseks siseaudit?

"Mul ei ole mitte kellelegi teisele korraldust anda nõukogu esimehena kui ainult juhatuse liikmetele. Minu pädevus ei luba kellelegi teisele korraldusi anda," kommenteeris nõukogu esimees Kalle Laanet.

See tähendab, et juhatus peaks uurima iseenda tegevust.

Ent on veel teinegi audit - haigekassa oma. Haigekassa alustas oma auditit Kuressaare haigla tegevuse suhtes juba mitu nädalat tagasi, hinnates ravidokumentide vastavust kriteeriumitele.

Haigekassa aga arstide kirjas esitatud väidete kontrollimist oma auditisse ei lisa.

"Täna tõusetunud küsimus, kus mitmed arstid Kuressaare haiglas ei ole rahul haigla ravijuhi tegevusega, see tegelikult haigekassa auditit ei mõjuta, ja ei tohigi mõjutada. Meil on oma auditi läbiviimiseks väga selge metoodika ja täna tõusetunud küsimusi Kuressaare haiglas tuleb pigem vaadelda kui ikkagi haigla töötajate ja juhtkonna vaheline koostöö," selgitas haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. "Ilmselgelt tulebki see audit hoida sellise neutraalse, sõltumatuna, et saada objektiivne tulemus.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai nimetab arstide ühispöördumist murettekitavaks.

"Terviseamet ei saa anda praegu hinnangut, kellel on õigus või kellel pole. Aga me ootame ära, mis on haigla nõukogu siseisukoht. Ja teisalt ootame ära ka haigekassa raviauditi," kommenteeris Kadai.

Sotsiaalminister Tanel Kiige hinnangul peab probleemi lahendama nõukogu, võttes arvesse nii haigekassa auditi kui ka andmekaitseinspektsiooni menetluse tulemused.

"Kindlasti sotsiaalminister ei hakka ühe või teise haigla ravijuhti ei määrama ega ka ametist vabastama," kommenteeris Kiik. "See, et sellise kriisi ajal võivad tekkida erinevad sisepinged, on iseenesest arusaadav. Eks lasub Kuressaare haigla nõukogul roll need küsimused rahumeelselt lahendada, taastada töörahu. Nii palju, kui ma olen nõukogust aru saanud, siis soov on kindlasti töörahu taastada ilma suurema konfliktita."

Kalle Laanet usub, et probleem suudetakse lahendada majas sees.

"Kui Saaremaa sai peaaegu hakkama juba koroonakriisiga, siis ma olen üsnagi veendunud, et me saame hakkama ka selle mikrokriisiga, mis täna on haiglas," ütles Laanet.

Ta on suhelnud mõlema juhatuse liikmega ja loodab nädalavahetusel kohtuda kirja kirjutanud arstidega.

Kuressaare Haigla nõukogu koguneb küsimust arutama järgmisel neljapäeval.