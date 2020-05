USA suured lennufirmad hakkavad reisijate temperatuuri mõõtma

Airlines for America, mis esindab USA suurimaid lennufirmasid American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines and Southwest Airlines, teatas laupäeval, et lisab reisijate, aga ka lennupersonali ja lennujaamatöötajate kaitsmiseks veel ühe meetme. "Temperatuuri mõõtmine lisab avalikkuse jaoks täiendavat kindlustunnet, mis on vajalik lennuliinida taasavamiseks," teatas ühendus.

USA transpordivõimude esindaja ütles laupäeval, et temperatuurimõõtmise kohustuslikuks tegemist ei ole veel otsustatud, kuid lisas, et seda arutatakse põhjalikult valitsusasutuste ja lennufirmade vahel. Tema sõnul on otsust oodata uuel nädalal.

Esmalt võidakse käivitada pilootprojekt USA suurimates lennujaamades. Seni on aga lahtine, mida võimud peavad tegema, kui mõnel lennule minna soovinud inimesel avastataksegi palavik ja teda keeldutakse lennukile lubamast.

Võimude sõnul ei hoia temperatuuri mõõtmine ära koroonaviirusega nakatumise ohtu, aga see toimub heidutusena, et hoida ära haigete inimeste tulek lennukile.

USA lennufirma Frontier Airlines teatas lõppeval nädalal, et alustab temperatuurimõõtmisi alates 1. juunist ning ei luba lennukile kedagi, kelle temperatuur on üle 38 kraadi Celsisut.

See esimese suure USA lennufirma otsus järgnes sektori ühisele kokkuleppele alustada lennukites näomaskide kandmist ja tõhustada lennukite puhastamist.