"Välisilm": presidendivalimiste edasilükkamine muudab Duda kärsituks

Ametlikult justkui toimusid Poolas pühapäeval presidendivalimised, sest keegi neid edasi lükanud polnud. Jaoskonnad aga olid kinni ning valimisaktiivsus muidugi null. Lõpuks andis valimiskomisjon parlamendi spiikrile 14 päeva aega presidendivalimiste uue kuupäeva määramiseks ning need peavad toimuma 60 päeva jooksul, vahendas "Välisilm".

Imeliku päeva eellugu rullus lahti möödunud nädalail, kui valitsev Õiguse ja Õigluse Partei seletas, et koroonaviiruse pandeemia pole piisav põhjus valimiste edasilükkamiseks. Selle peale süüdistas opositsioon valitsejaid ükskõikses suhtumises rahvatervisesse.

"Presidendivalimiste poolt olen ma küll, aga ausate ja poolakate jaoks ohutute valimiste poolt," sõnas Kodanikeplatvormi presidendikandidaat Malgorzata Kidawa-Blonska.

"See ei ole täiemõõduline valimiskampaania. Me ei tea seniajani, kuidas hakkavad välja nägema valimisdebatid. Me ei saa kohtuda valijatega. Me ei saa pidada neid kohtumisi klassikalisel viisil," rääkis sõltumatu presidendikandidaat Szymon Holownia.

Valitsuspartei pakkus välja hääletuse posti teel ning jäi sellele ka kindlaks. Vastu olid peale opositsiooni ka postitöötajad, kes pidasid postiteenistuse koormust oluliselt suurendavat hääletamisviisi epideemia tingimustes suisa eluohtlikuks. Ühtlasi leidsid postitöötajad, et kui nad koroonasse haigestumisega riskides oma töö siiski ära teevad, hakatakse tagantjärele just neid valimiste ebaõnnestumises süüdistama ning seda täiesti põhjendamatut häbi nad enda kanda võtta ei taha.

"Valimisdokumente ei anta individuaalselt üle, vaid kui ühes korteris elab kolm registreeritud valijat, tuleb postkasti torgata kolm ümbrikku. Kui hiljem esitatakse valimiskomisjonile mingi kaebus, jääb sõna sõna vastu. Ma ei taha, et Poola Postiamet oma 460-aastase ajalooga jääks selle tegevuse tõttu patuoinaks seepärast, et valimisaktiivsus on madal või tuleb palju proteste," selgitas Poola postitüütajate ametiühingu esindaja Stanislaw Redmer.

Postitöötajate protestide ning opositsiooni kindlameelsuse peale otsustasid Õiguse ja Õigluse partei ning nende väiksem koalitsioonikaaslane, paremliberaalne Kokkuleppepartei, et valimised võib edasi lükata küll, kuid selgi juhul tuleb need korraldada posti teel.

Pühapäevaks määratud valimisi siiski keegi ei tühistanud.

President Andrzej Duda on praegu kõigist presidendikandidaatidest kõige populaarsem ja kui valimised oleks pühapäeval ka tegelikult toimunud, valituks ta ilmselt teiseks ametiajaks tagasi. Rahva arvamus võib aga muutuda üsna kähku ning see muudab ka valitseva presidendi kärsituks.

"Ma tahan jõuda võimaluseni valitseda presidendina veel üks ametiaeg, nagu ka Poola põhiseadus võimaldab. Ma tahan jätkuvalt osaleda meie kodumaa kaasaegsemaks muutmises. Selle tegevuse tõhususe tagab mulle võimalus tegutseda koos ühinenud parempoolsete valitsusega ja parlamendienamusega. Lepe, milleni eile jõuti, kätkeb suuri võimalusi ja kui mina valimised võidan, on võimalik need võimalused ka ellu viia," rääkis Duda.

Õiguse ja Õigluse partei, kelle liitlane ka president Duda on, üritab nüüd valimisi suruda 23. maile. Opositsiooni sellesse nõusse saada tundub aga igatahes keerulise ettevõtmisena.