Põllumehed suhtuvad noorte kasutamisse skeptiliselt

Joosepi talu kasvuhoonetest maasikad juba õitsevad ja esimesed marjad saavad kolme nädala pärast valmis. Kokku kasvatatakse seal marju 30 hektaril ja nende korjamiseks on vaja vähemalt sadat inimest. Et õpilased selle töö ära teeks, selles talus usku ei ole.

"See natuke võtab muigama. Tööd on vaja teha hooajal igapäevaselt, sõltumata ilmastikust varahommikust peale kuni vahest isegi õhtuni, töö on füüsiliselt väga raske. Teiseks seadusest tulenevalt nad ei tohi üle teatud tundide päevas üldse töötada," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu.

Joosepi talus on varasemalt tööd teinud malevi noored. See kogemus näitas, et noorte töö ei ole piisavalt kvaliteetne ning võib põhjustada tootjale hulga lisaprobleeme.

"Kui jätta maha küpsenud mari, mis tuleks ära korjata, siis ta läheb hallitama ja see hallitus levib ka teistele viljadele," tõi Roositalu näite. "Ja meie jaoks on see saagi kadu. Lapsed kipuvad marja pigistama ja neid peab hästi palju jälgima. Selline järelevalve on hästi tähtis, kui lapsi võtta."

Eesti ühe suurima köögiviljakasvataja, Võrumaal tegutseva Jaagumäe talu põldudel käib parasjagu kibekiire istutustöö. Ühel põllul rändavad mulda kapsataimed, teistel põllul puhta käsitööna porru.

Jaagumäe talu peremees Tarmo Timmi ütles, et noortega töötamine võtab palju lisaenergiat.

"Ma olen ise ka mõelnud seda, et tegelikult peaks neid lapsi natuke maatööga harjutama või näitama seda, aga reaalses elus ma nii optimistlik ei ole. Kui meile tuleb järsku 20 kuni 30 inimest, siis see on meile nagu lisakoormus, keda me peame veel administreerima. Noortega tuleb rohkem vaeva näha, neid tuleb motiveerida, neid tuleb innustada, hoida head kambavaimu," rääkis Timmi.

Aller: pidasin silmas täisealisi õpilasi

Arvo Aller täpsustas teisipäeval, et tema pidas sügistöödest rääkides silmas gümnaasiumi lõpuklassi õpilasi, kes on täisealised. Teine asi on tema sõnul suvised hooajatööd, nagu marjakorjamine, kus võib kasutada ka nooremaid õpilasi. Aller kinnitas, et sunniviisil kedagi põllutöödele ei saadeta ning mingeid seadusemuudatusi pole vaja teha.

"Gümnaasiumi lõpuklassi õpilased on täisealised ja nendega saab teha lepinguid, mis vastavad praegu kehtivale seadusandlusele, on see siis käsunduslepingu vormis või ajutise töölepingu vormis. Need asjad on lahendatavad. Sügisel korjamiseks kapsas ja kartul – väga palju korjatakse kombainidega. Seal on pigem käsitöövajadus – erinevate sortide väljaotsimine, kastitõstmist otseselt ei pruugi olla," rääkis Aller.